Defensoria Pública do Estado celebra 22 anos com lançamento de nova Unidade no município de Rodrigues Alves

A Unidade Defensorial de Rodrigues Alves está localizada na Avenida Presidente Juscelino, nº 136 – – Foto: Assessoria / Defensoria Pública do Estado do Acre

Ofertar espaços físicos para atendimento no interior do estado tem sido uma das metas alcançadas pela Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), garantindo assim, maior facilidade para os moradores acessarem os serviços jurídicos gratuitos da instituição. Nesta segunda-feira, 24, data que marca 22 anos da DPE no Acre, foi lançada uma unidade de atendimento em Rodrigues Alves, em parceria com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores do município.

A Defensoria Pública do Estado comemora mais um ano de uma história marcada pela busca da mudança e da inclusão social. Ao longo de todos esses anos, mostra-se instrumento valoroso de transformação social e que contribui para as políticas públicas do Estado. “Hoje é um dia de comemoração para a Defensoria, que faz aniversário nesta data e lança mais uma unidade de atendimento, agora em Rodrigues Alves. Essa unidade aqui vai fazer o atendimento presencial para as pessoas que necessitarem dos nossos serviços”, celebrou a defensora-geral, Simone Santiago.

A coordenadora Cível da DPE, Thais Araújo, o coordenador da Unidade Defensorial de Cruzeiro do Sul, defensor Diego Luiz Sales e o defensor público João Augusto Câmara, participaram da cerimônia de abertura. O Poder Judiciário prestigiou o evento, representado pelas juízas Marilene Goulart Veríssimo Zhu e Gláucia Aparecida Gomes, além do promotor de Justiça Fernando Henrique Santos Terra.

Defensora-geral, Simone Santago, acompanhada dos defensores públicos Diego Luiz Sales, Thaís Araújo e João Augusto Câmara, titular da Comarca de Rodrigues Alves – Foto: Assessoria / Defensoria Pública do Estado do Acre

O prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, parceiro na concretização do espaço de atendimento, também esteve presente na solenidade, acompanhado do vice-prefeito do município, Nilson da Silva Magalhães. Durante seu discurso, o prefeito agradeceu à Defensoria. “O lançamento de uma unidade da Defensoria é um marco para a história do nosso município, por isso gostaria de agradecer a toda a DPE, todos que trabalharam e trabalham para que esta ampliação aconteça. Hoje é um dia muito gratificante para a nossa população”, finalizou.

Núbia Santos, assessora de gabinete da Unidade, cedida pela prefeitura de Mâncio Lima, expressou sua felicidade em ingressar na DPE/AC. “Estou realizada por poder ajudar o município atuando agora na Defensoria, afinal, este serviço presencial vai ajudar muito a população. Hoje mesmo já houveram atendimentos e as pessoas estão muito felizes com esse serviço oferecido aqui no município mesmo”.

O defensor João Augusto Câmara, que atua em Cruzeiro do Sul e também ficará responsável pela unidade de Rodrigues Alves, teve uma fala em tom de realização. “Hoje é o dia mais feliz da minha vida desde que ingressei na carreira de defensor público no Acre. É um prazer contribuir com essa nova unidade”.

A deputada federal, presidente da Frente Parlamentar de apoio à Defensoria Pública, Antônia Lúcia, e o presidente da Câmara dos Vereadores de Rodrigues Alves, Tiago Matos, também participaram da solenidade de abertura da Unidade que funciona na Avenida Presidente Juscelino, nº 136. As autoridades foram agraciadas com uma cesta de produtos derivados da banana e troféu do Festival da Banana.

Durante a cerimônia de lançamento, as autoridades e convidados cantaram parabéns para Defensoria Pública do Estado do Acre, que completa 22 anos – – Foto: Assessoria / Defensoria Pública do Estado do Acre