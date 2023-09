Defensoria Pública confere homenagem a membros do TJAC pela parceria na campanha nacional Meu Pai Tem Nome

Presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari Longuini recebe homenagem da defensora-geral do Acre, Simone Santiago. Foto: Bruno Firmino.

Na tarde desta quarta-feira, 13, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) concedeu homenagem à presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), a desembargadora Regina Ferrari Longuini, e aos juízes de Direito, Edinaldo Muniz dos Santos, Isabelle Sacramento Torturela e Guilherme Muniz de Freitas Miotto. A entrega das placas aconteceu na sede do TJAC.

A defensora pública-geral Simone Santiago, entrou as honrarias, ao lado da subdefensora pública-geral Juliana Marques, da corregedora-geral Roberta de Paula Caminha Melo, do coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, da coordenadora Cível Thais Araujo e da presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Fenisia Mota.

A homenagem está sendo feita aos parceiros da DPE/AC que apoiaram a instituição no projeto nacional “Meu pai tem nome”, uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege) para reconhecimento de filiação na certidão de nascimento, realizado no dia 19 de agosto em Rio Branco.

No Acre, também foram ofertadas ações de investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, inclusive socioafetiva, realização de exames de DNA e audiências de conciliação, que só puderam ser realizadas com o apoio do Poder Judiciário do Estado do Acre, do Ministério Público do Estado do Acre e do primeiro, segundo e terceiro Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Rio Branco – Acre.