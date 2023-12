Defensores Pública do Acre do Futuro alinham atividades para 2024 em escolas de Cruzeiro do Sul

Equipe do programa Defensores do Futuro. Foto: Hilary Caterine DPE/AC

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), representada pela equipe do programa Defensores do Futuro, coordenado pelo Núcleo da Cidadania, estiveram presentes nesta quinta-feira, 7, nas escolas Padre Carlos Kunz e Padre Damião, a fim de discutir a respeito dos resultados do programa nas escolas no ano de 2023 e planejar ações para 2024, em Cruzeiro do Sul.

As atividades do programa Defensores do Futuro tem acontecido no município, assim como em Rio Branco e Senador Guiomard, em parceria com a Secretaria do Estado de Educação (SEE) e do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Na oportunidade, além das reuniões de alinhamento, foram ministradas em ambas as escolas a oficina “Autocompaixão como caminho para a prática do autocuidado”, pela psicóloga do programa, Irteni Nunes. A iniciativa teve como objetivo levar os professores e demais profissionais de ensino presentes, a um lugar de contato com eles mesmos, através do autoconhecimento e o ensino de mecanismos para reconhecer e entender seus desafios no tocante da saúde mental.

A coordenadora do programa Defensores do Futuro, Rosiane Lima, destacou que “essas reuniões de avaliação conjunta entre as escolas e a coordenação do programa Defensores do Futuro são de extrema importância, pois nos permite uma análise coletiva das ações ao longo do ano de 2023, assim como o alinhamento para as futuras ações em 2024″.

Já o professor Onofre Júnior da escola Padre Carlos Kunz, responsável pela trilha de Arte e Negócio, destacou a respeito do trabalho exercido para ajudar os alunos a encontrarem seus talentos, até então desconhecidos, e que ele próprio também conseguiu alcançar novas habilidades artísticas através da metodologia do Defensores do Futuro.

A equipe também foi composta pela assessora do Núcleo da Cidadania da DPE/AC, Lucicley de Souza, da SEE, as representantes Milla Oliveira e Patrícia Souza e do Sebrae, Joelma Mourão.