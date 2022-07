Defensora geral do Estado prestigia solenidade em alusão aos 59 anos do Ministério Público do Acre

A defensora pública geral, Simone Santiago, prestigiou na tarde de terça-feira, 26, a solenidade alusiva ao 59º aniversário de instalação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

Criado logo após a conquista da autonomia administrativa e política do estado, através de lei assinada pelo então governador José Augusto, no dia 26 de julho de 1963, o Ministério Público Acreano, comemora 59 anos de criação, conquistas, avanços e desafios. No seu discurso, o procurador geral de Justiça, Danilo Lovisaro celebrou a trajetória da instituição e realizou o lançamento da Biblioteca Virtual do Ministério Público.

“O Ministério Público é uma instituição que acompanha a vida do nosso Estado. Cresceu muito ao longo do tempo e queremos crescer ainda mais. O lançamento da biblioteca virtual era um desejo próprio na data de aniversário do órgão, estamos presenteando não somente os membros ou servidores, mas os integrantes desta instituição”, disse Lovisaro.

Compondo a mesa de honra, a defensora geral do Estado, Simone Santiago, parabenizou a instituição pelo trabalho realizado ao longo dos 59 anos de atuação e reafirmou a parceria entre os órgãos na promoção do acesso à justiça.

“O MP acreano, construiu um legado que hoje é destaque nacional por sua atuação, suas boas práticas e seu compromisso com a população acreana. Parabenizo a cada um que contribuí para construção dessa história. Agradeço também, a parceria desta instituição com a Defensoria Pública, pelo bom alinhamento institucional que nos faz caminhar para o fortalecimento do Sistema de Justiça, pelas ações em conjunto, pela união em prol da sociedade, visando garantir a efetivação do Estado Democrático de Direito”, destacou a defensora-geral da DPE.

A programação comemorativa contou também com as palestras sobre a “A primeira Lei Complementar do Ministério Público do Estado do Acre, sua organização e independência.” ministrada pelo procurador de Justiça aposentado, Durval Vieira Maia; e “De acusador a defensor da sociedade: conhecendo o passado para pensar o futuro”, proferida pela procuradora de Justiça Patrícia Rêgo.

Durante a solenidade, foi concedida uma placa de homenagem ao procurador de Justiça aposentado, Durval Vieira Maia, pelos relevantes serviços prestados para o desenvolvimento da instituição e da entidade associativa.

Estavam presentes na solenidade, o governador do Estado, Gladson Cameli, a desembargadora do Tribunal de Justiça, Regina Ferrari, o desembargador Luiz Camolez, o corregedor nacional do Ministério Público, Osvaldo Albuquerque, além de convidados, membros e servidores do Ministério Público.