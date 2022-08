De última hora, é confirmado Mailza Gomes como vice de Gladson Cameli e Ney Amorim vai concorrer ao senado

A convenção ocorreu no Gran Reserva, em Rio Branco. Chapa majoritária tem ainda o pecuarista Fernando Zamora (PRTB) como vice e Marcia Bittar (PL) para concorrer ao Senado. – Foto: Júnior Andrade

O MDB confirmou o nome de Mara Rocha para concorrer à vaga ao governo do Acre. A convenção ocorreu na noite desta sexta-feira (5), no Gran Reserva, em Rio Branco. A coligação, que tem como tema Esperança, também apresentou o nome do pecuarista Fernando Zamora (PRTB) como vice na chapa majoritária e Marcia Bittar (PL) para concorrer ao Senado.

Mara é jornalista e empresária e foi eleita deputada federal em 2018, ano em que concorreu a cargo político pela primeira vez. Ela também é irmã do vice-governador do estado, major Wherles Rocha.

A oficialização das candidaturas ocorreu no último dia do prazo estipulado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Após isso, todos os partidos precisam encaminhar os documentos ao tribunal.

Propostas

A candidata tem como pauta principal o incentivo à produção rural e também a regularização fundiária. Entre suas principais propostas estão:

Geração de emprego;

Humanizar, equipar e estruturar a saúde estadual

Fortalecer e incentivar a produção rural com melhoria de ramais em parcerias com as prefeituras;

Programa de regularização fundiária (parceria Incra e Iteracre)

Ela ainda defende a compra da produção da agricultura familiar para atender a merenda escolar, hospitais e ação social para famílias carentes. Além disso, ela propõe a modernização e informatização dos serviços de licenças ambientais e guia de transporte animal. Além de:

Implantação da polícia rural;

Parceria com a Ufac para oferecer assistência técnica aos produtores rurais;

Incentivar os acadêmicos com pagamento de bolsas;

Programa de construção de casas populares em todas as regionais.

“Nosso governo será um governo humano, de muito trabalho, de paz e focado no desenvolvimento do Acre. Trabalharemos, desde o primeiro dia, para fazer uma gestão que, se Deus permitir, ficará na história do nosso estado”, disse.

Alianças

MDB, PSC, Partido Liberal e Republicanos e PRTB.

Trajetória

Cylmara Fernandes da Rocha Gripp, mais conhecida como Mara Rocha, tem 48 anos e nasceu em Rio Branco, capital do estado. Além de deputada federal, ela também é jornalista e empresária e está concorrendo pela segunda vez a um cargo público. Tácita Muniz, Do G1 Acre