Daniel Zen informa que o vereador André Kamai passa a ser o nome indicado para assumir a presidencia do PT/Acre

Nesta sexta-feira (27), o atual presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre PT/AC, ex-deputado Daniel Zen, publicou uma nota informando que André Kamai, vereador de Rio Branco, passa a ser o nome indicado, por consenso, para assumir a candidatura à presidência estadual do partido em substituição ao nome de Cesário Braga.

A nota esclarece que a substituição se deu devido Cesário ter renunciado a sua candidatura e a escolha de Kamai representa a continuidade de um projeto coletivo que prioriza a mobilização da militância, o fortalecimento dos diretórios municipais e a reconstrução do diálogo popular em todos os territórios do estado.

Nota

Após um intenso ciclo de debates e de construções coletivas, encerramos mais uma etapa importante do nosso processo de reorganização partidária no Acre. Em nome da unidade e do respeito aos pactos democráticos que firmamos em torno do Processo de Eleição Direta (PED 2025), informamos que o companheiro André Kamai, vereador de Rio Branco, passa a ser o nome indicado, por consenso, para assumir a candidatura à presidência estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre, em substituição ao companheiro Cesário Braga que, com espírito de compromisso e generosidade, renunciou à sua candidatura, tanto por entender que o momento exige coesão e convergência de forças quanto para poder se dedicar, com ainda mais afinco, à sua pré-candidatura a deputado estadual, que é estratégica para o nosso partido.

Nossos desafios são imensos. É preciso seguir apoiando a reconstrução democrática do Estado de Bem Estar Social que está em curso no Brasil, sob a condução do Presidente Lula, da mesma forma se faz necessário oferecer, aqui no Acre, alternativas a esse estado de coisas marcado pela corrupção e pela inércia administrativa que caracterizam os dois mandatos do governo de Gladson Cameli, para o que apresentamos a pré-candidatura do nosso companheiro Jorge Viana ao Senado da República.

A escolha de Kamai representa a continuidade de um projeto coletivo que prioriza a mobilização da militância, o fortalecimento dos diretórios municipais e a reconstrução do diálogo popular em todos os territórios do nosso estado. Com trajetória marcada pelo engajamento político e atuação parlamentar firme, Kamai assume a missão de conduzir o PT/AC rumo a 2026 com o espírito de unidade, respeito aos compromissos firmados e foco na reconstrução das bases.

É com os ânimos voltados a superação de todos os desafios aqui descritos que convidamos toda a militância petista a participar ativamente do PED, que será realizado no próximo dia 6 de julho. Seguimos juntos, com esperança, coragem e disposição para fazer do PT uma trincheira ainda mais forte na luta por justiça social, democracia e dignidade para o povo acreano e brasileiro.

Daniel Zen

Presidente do PT o Acre