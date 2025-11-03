Cultura em Destaque: Brasiléia Celebra Memória Regional com o Livro “Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia”

“Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia” é Lançado no Centro Cultural – Foto: Assessoria/ Secom

A prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou o lançamento do livro Ícones de Brasiléia e Epitaciolândia, obra escrita pela professora Ivana Cristina Ferreira Camelo de Souza. O evento, realizado no Centro Cultural Tião Dantas, reuniu grande público e prestou homenagens a personalidades dos dois municípios que marcaram e continuam marcando a construção histórica e cultural da região.

Professora aposentada, Ivana Cristina passa a integrar o seleto grupo de educadoras que transformam suas vivências e memórias em literatura. Assim como fizeram anteriormente as escritoras Gislene Salvatierra e Dolores Alexandrino, ela eterniza histórias que ajudam a preservar a identidade local e valorizar aqueles que contribuíram para o desenvolvimento das cidades gêmeas do Alto Acre.

Nesta primeira edição, o livro reúne a trajetória de 52 personalidades, muitas delas já falecidas, como Jurandir Alves Pereira, Vitória Salvatierra, Raimundo Martins (Caiçuma) e a professora Chaguinha. Outros ícones homenageados ainda em vida também tiveram sua importância destacada, entre eles Antônio Pelado, Manduca Mourão aos 104 anos e Samuel da Banana. O projeto nasceu das publicações do jornalista Helizardo Guerra no portal De Frente com a Notícia e ganhou forma impressa graças ao apoio da deputada Socorro Neri, que viabilizou a produção do primeiro lote de livros.

Durante a solenidade, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a relevância do trabalho desenvolvido por Ivana Cristina, ressaltando o papel fundamental da obra no resgate e na valorização da memória regional. Segundo ele, registrar essas histórias é uma forma de honrar quem ajudou a construir Brasiléia e Epitaciolândia e fortalecer o sentimento de pertencimento das novas gerações.