CT Anjo Azul realiza ação com produtores rurais na Feira Municipal Walter Fernandes abordando sobre Saúde Mental

A equipe eMuilt juntamente com as enfermeiras e técnicas de enfermagem da UBS Jose Paulo realizaram uma ação sobre a importância dos cuidados da saúde mental. Essa atividade aconteceu na última quinta-feira, 06, na Feira Municipal Walter Fernandes.

A campanha janeiro Branco nos convida a refletir sobre a saúde mental e emocional destacando a importância de olhar para dentro fortalecer nossas emoções buscar o equilíbrio diante dos desafios da vida este mês nos lembra que cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do nosso corpo.

O início de um novo ano é o momento perfeito para planejar e criar novas metas que tal colocar o cuidado com a saúde mental na sua lista de prioridades para 2025?

Reserve um tempo para se ouvir respeitar seus limites e cuidar de si se precisar busque apoio profissional ou converse com alguém de confiança pedir ajuda é um ato de coragem e autocuidado.

Vamos juntos quebrar preconceitos priorizar o bem-estar emocional e construir uma sociedade mais empática e acolhedora que 2025 seja um ano mais leve saudável e feliz para todos.