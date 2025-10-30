Tudo sobre Política
Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Juruá
Tudo sobre Política
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá – Acre, realizado no auditório do Centro de Referência para Inovação em Educação (CRIE). O evento, promovido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), reúne representantes dos municípios do Vale do Juruá, à prefeita em exercício do município,Delcimar Leite,além de órgãos do governo estadual, Ministério Público, Poder Judiciário e lideranças locais.
O seminário tem como objetivo principal ouvir as demandas e propostas regionais para compor o Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, iniciativa que busca promover o crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental, dentro dos princípios da Amazônia Legal.
O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, participou por videoconferência, reforçando o compromisso do órgão em construir, junto às comunidades locais, estratégias de desenvolvimento voltadas à realidade amazônica.
Representando o Governo do Estado, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, destacou a importância de levar discussões como essa para o interior.
“Esse é o compromisso do governo Gladson Cameli, o de agir em parceria com o governo federal e os municípios, trazendo o debate sobre desenvolvimento regional para dentro das cidades, que são a base da riqueza de um Estado. Nosso objetivo é ouvir as demandas locais e incluí-las no planejamento estadual, garantindo recursos e ações efetivas no território”, afirmou o secretário.
A prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, ressaltou a relevância da presença da Sudam na região e o apoio que o município tem recebido para fortalecer ações sustentáveis.
“Esse evento é muito importante. Quando a Sudam vem até nós, nos escuta e conhece de perto nossas necessidades, abre-se um caminho para avanços concretos. Cruzeiro do Sul já vem desenvolvendo várias ações voltadas ao empreendedorismo e à sustentabilidade, e com o apoio da Sudam podemos ampliar ainda mais essas iniciativas”, destacou a gestora.
Durante o encontro, representantes de cooperativas e produtores rurais também puderam expor suas experiências e desafios. O representante da Cooperativa dos Produtores de Café do Vale do Juruá, Jonas Lima, enfatizou a importância de fortalecer o pequeno produtor e integrar o cooperativismo ao planejamento regional.
“A sustentabilidade começa no pequeno produtor. É ele quem precisa de orientação, diálogo e apoio técnico para crescer com responsabilidade. Esse seminário é um espaço fundamental para ouvir quem vive e trabalha na região, transformando as falas em resultados concretos”, afirmou.
As contribuições coletadas durante o seminário servirão de base para a construção do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, que norteará políticas públicas e investimentos voltados à economia sustentável, inovação, infraestrutura e valorização das vocações regionais.
Tudo sobre Política
Sebrae leva grupo de empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina
Missão empresarial foi organizada em parceria com a Fieac
Um grupo de quatro empresários acreanos participa de uma missão para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).
O evento acontece em Salvador (BA) e tem como objetivo reunir as principais entidades do setor de mineração.
A feira apresenta novidades relacionadas à indústria mineral, com exposições, minicursos, congressos e rodadas de negócio, em que são destacadas novas tecnologias, equipamentos e softwares. O evento representa uma importante oportunidade de networking, de encontro com novos fornecedores e de fortalecimento da cadeia produtiva local.
Para a empreendedora acreana Edna de Lima, representante da empresa Areiacre Comércio de Importação e Exportação, a experiência foi uma oportunidade valiosa para ter acesso a novos instrumentos e descobertas.
“Me surpreendi com as novidades, com a tecnologia que nós, da área da mineração, necessitamos e que muitas vezes não temos acesso às informações sobre as inovações e o que o mercado está nos oferecendo em relação à modernidade. Tem sido uma experiência muito boa”, comenta Edna.
De acordo com a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, a missão é uma oportunidade estratégica de fortalecimento do setor produtivo acreano.
“Atuamos para fortalecer e ampliar oportunidades aos pequenos negócios do Acre em todos os segmentos. Participações como essa na Exposibram ajudam os empreendedores do nosso estado a abrir portas para novas parcerias, enxergar novas possibilidades e conhecer soluções inovadoras”, destaca.
Sebrae leva grupo de empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina
Prefeito Sérgio Lopes busca novas emendas para Epitaciolândia em agenda parlamentares em Brasília
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
Projeto “Pé na Estrada” leva apresentações da Junina Pega-Pega a escolas de Bujari e Rio Branco
Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Juruá
POLÍTICA
Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre
O Acre segue avançando na inclusão digital graças a uma importante ação do mandato da ex-deputada federal Mara Rocha. Por...
Moradores do Residencial Açaí, em Bujari, denunciam transbordamento de fossa coletiva e cobram solução do prefeito Padeiro
Moradores do Residencial Açaí, no município de Bujari, gravaram um vídeo denunciando o transbordamento da fossa coletiva que atende a...
Sob liderança do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, Acre dá início à agenda nacional do Exporta Mais Brasil – Cafés Especiais
Agenda internacional começa em Rio Branco com degustações, visitas técnicas e conexão entre produtores locais e compradores estrangeiros. O Acre...
POLÍCIA
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais
Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul
Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível
Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...
EDUCAÇÃO
Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul
(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas
Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia
Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil
A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul
No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política6 dias atrás
Parceria entre Perpétua Almeida e Instituto Federal do Acre leva formação inédita em piscicultura à Terra Indígena no estado
-
Geral6 dias atrás
Tribunal de Contas do Acre lança sistema Geobras para monitorar obras públicas e serviços de engenharia
-
Geral6 dias atrás
Rio Branco Airport registra crescimento de 16% no número de passageiros no 3º trimestre de 2025
-
Política6 dias atrás
Moradores denunciam descaso do prefeito Padeiro e cobram solução para o abandono do Ramal Linha, localizado no km 52 da BR-364, em Bujari