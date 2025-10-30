Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Juruá

Publicados

30 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá – Acre, realizado no auditório do Centro de Referência para Inovação em Educação (CRIE). O evento, promovido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), reúne representantes dos municípios do Vale do Juruá, à prefeita em exercício do município,Delcimar Leite,além de órgãos do governo estadual, Ministério Público, Poder Judiciário e lideranças locais.

O seminário tem como objetivo principal ouvir as demandas e propostas regionais para compor o Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, iniciativa que busca promover o crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental, dentro dos princípios da Amazônia Legal.

O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, participou por videoconferência, reforçando o compromisso do órgão em construir, junto às comunidades locais, estratégias de desenvolvimento voltadas à realidade amazônica.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, destacou a importância de levar discussões como essa para o interior.

Leia Também:  Justiça do Trabalho vai à Escola: Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul celebra 35 anos com ação educativa

“Esse é o compromisso do governo Gladson Cameli, o de agir em parceria com o governo federal e os municípios, trazendo o debate sobre desenvolvimento regional para dentro das cidades, que são a base da riqueza de um Estado. Nosso objetivo é ouvir as demandas locais e incluí-las no planejamento estadual, garantindo recursos e ações efetivas no território”, afirmou o secretário.

A prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, ressaltou a relevância da presença da Sudam na região e o apoio que o município tem recebido para fortalecer ações sustentáveis.

“Esse evento é muito importante. Quando a Sudam vem até nós, nos escuta e conhece de perto nossas necessidades, abre-se um caminho para avanços concretos. Cruzeiro do Sul já vem desenvolvendo várias ações voltadas ao empreendedorismo e à sustentabilidade, e com o apoio da Sudam podemos ampliar ainda mais essas iniciativas”, destacou a gestora.

Durante o encontro, representantes de cooperativas e produtores rurais também puderam expor suas experiências e desafios. O representante da Cooperativa dos Produtores de Café do Vale do Juruá, Jonas Lima, enfatizou a importância de fortalecer o pequeno produtor e integrar o cooperativismo ao planejamento regional.

Leia Também:  Sindmed-AC repudia exposição de médicas e pede responsabilidade na cobertura de caso de recém-nascido

“A sustentabilidade começa no pequeno produtor. É ele quem precisa de orientação, diálogo e apoio técnico para crescer com responsabilidade. Esse seminário é um espaço fundamental para ouvir quem vive e trabalha na região, transformando as falas em resultados concretos”, afirmou.

As contribuições coletadas durante o seminário servirão de base para a construção do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, que norteará políticas públicas e investimentos voltados à economia sustentável, inovação, infraestrutura e valorização das vocações regionais.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Sebrae leva grupo de empresários do Acre a um dos maiores eventos de mineração da América Latina

Publicados

16 minutos atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Missão empresarial foi organizada em parceria com a Fieac

Um grupo de quatro empresários acreanos participa de uma missão para a Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM), com o apoio do Sebrae no Acre e da Federação das Indústrias do Acre (Fieac).

O evento acontece em Salvador (BA) e tem como objetivo reunir as principais entidades do setor de mineração.

A feira apresenta novidades relacionadas à indústria mineral, com exposições, minicursos, congressos e rodadas de negócio, em que são destacadas novas tecnologias, equipamentos e softwares. O evento representa uma importante oportunidade de networking, de encontro com novos fornecedores e de fortalecimento da cadeia produtiva local.

Para a empreendedora acreana Edna de Lima, representante da empresa Areiacre Comércio de Importação e Exportação, a experiência foi uma oportunidade valiosa para ter acesso a novos instrumentos e descobertas.

“Me surpreendi com as novidades, com a tecnologia que nós, da área da mineração, necessitamos e que muitas vezes não temos acesso às informações sobre as inovações e o que o mercado está nos oferecendo em relação à modernidade. Tem sido uma experiência muito boa”, comenta Edna.

Leia Também:  Senador Alan Rick entrega trator à Associação Leiteira Porto Luiz 1 e reforça apoio à agricultura familiar

De acordo com a analista do Sebrae no Acre, Sônia Caroline Pinheiro, a missão é uma oportunidade estratégica de fortalecimento do setor produtivo acreano.

“Atuamos para fortalecer e ampliar oportunidades aos pequenos negócios do Acre em todos os segmentos. Participações como essa na Exposibram ajudam os empreendedores do nosso estado a abrir portas para novas parcerias, enxergar novas possibilidades e conhecer soluções inovadoras”, destaca.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Emenda Parlamentar da ex-deputada Mara Rocha Leva Internet a Mais de 50 Comunidades Rurais e Impulsiona Desenvolvimento no Acre

O Acre segue avançando na inclusão digital graças a uma importante ação do mandato da ex-deputada federal Mara Rocha. Por...
Política11 horas atrás

Moradores do Residencial Açaí, em Bujari, denunciam transbordamento de fossa coletiva e cobram solução do prefeito Padeiro

Moradores do Residencial Açaí, no município de Bujari, gravaram um vídeo denunciando o transbordamento da fossa coletiva que atende a...
Política11 horas atrás

Sob liderança do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, Acre dá início à agenda nacional do Exporta Mais Brasil – Cafés Especiais

Agenda internacional começa em Rio Branco com degustações, visitas técnicas e conexão entre produtores locais e compradores estrangeiros. O Acre...

POLÍCIA

Polícia10 horas atrás

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria no Juruá e cumprem 28 mandados judiciais

Gaeco e Polícia Civil deflagram Operação Centúria e miram organização criminosa no Juruá. Foto: Assessoria O Grupo de Atuação Especial...
Polícia5 dias atrás

Homem é preso após assassinar companheira a facadas e ferir enteada que tentou defendê-la em Cruzeiro do Sul

Mulher é morta a facadas em Cruzeiro do Sul – Foto: Polícia Civil Uma noite de violência chocou os moradores...
Polícia5 dias atrás

Condenado por tráfico no Acre é flagrado ao tentar fugir da Polícia Rodoviária em posto de combustível

Foragido da Justiça do Acre é preso pela PRF no Maranhão – Foto: Divulgação/ PRF Um homem de 35 anos,...

EDUCAÇÃO

Educação8 horas atrás

Encontro Pedagógico da Educação Infantil do município fortalece práticas pedagógicas em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Um Encontro Pedagógico realizado nesta quarta-feira, 29, no Educandário, reuniu a equipe da Educação Infantil da Prefeitura de...
Educação10 horas atrás

Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes Incentiva Imaginação Infantil com o Projeto “Conto de Fadas

Creche Municipal Ranalaires desenvolve Projeto Conto de Fadas (Assessoria) – A Creche Municipal Ranalaires da Silva Lopes desenvolve o Projeto...
Educação3 dias atrás

IV Sarau Literário da Escola Bela Flor encanta o público com talento e criatividade em Epitaciolândia

Mais uma vez, o Sarau Literário da Escola Bela Flor foi um verdadeiro sucesso! A quarta edição do evento reuniu...

CONCURSO

Concurso2 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 meses atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso2 meses atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte3 dias atrás

Prefeitura abre 10ª edição do Campeonato Feminino do Ilha Verde com premiação superior a R$ 38 mil

A Prefeitura de Porto Walter realizou neste sábado (25) a abertura oficial da 10ª edição do Campeonato Feminino de Futebol...
Esporte3 dias atrás

Nauas Esporte Clube vence jogo comemorativo de 102 anos do time em Cruzeiro do Sul

No sábado, 25, a Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do sul realizou três jogos comemorativo aos...
Esporte5 dias atrás

Epitaciolândia realiza o 3º Copão Internacional de Vôlei com equipes do Acre, Bolívia e Peru

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, está realizando neste final de semana nos dias 23,...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS