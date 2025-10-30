Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Juruá

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul participa do Seminário para Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá – Acre, realizado no auditório do Centro de Referência para Inovação em Educação (CRIE). O evento, promovido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), reúne representantes dos municípios do Vale do Juruá, à prefeita em exercício do município,Delcimar Leite,além de órgãos do governo estadual, Ministério Público, Poder Judiciário e lideranças locais.

O seminário tem como objetivo principal ouvir as demandas e propostas regionais para compor o Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, iniciativa que busca promover o crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental, dentro dos princípios da Amazônia Legal.

O superintendente da Sudam, Paulo Rocha, participou por videoconferência, reforçando o compromisso do órgão em construir, junto às comunidades locais, estratégias de desenvolvimento voltadas à realidade amazônica.

Representando o Governo do Estado, o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, destacou a importância de levar discussões como essa para o interior.

“Esse é o compromisso do governo Gladson Cameli, o de agir em parceria com o governo federal e os municípios, trazendo o debate sobre desenvolvimento regional para dentro das cidades, que são a base da riqueza de um Estado. Nosso objetivo é ouvir as demandas locais e incluí-las no planejamento estadual, garantindo recursos e ações efetivas no território”, afirmou o secretário.

A prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, ressaltou a relevância da presença da Sudam na região e o apoio que o município tem recebido para fortalecer ações sustentáveis.

“Esse evento é muito importante. Quando a Sudam vem até nós, nos escuta e conhece de perto nossas necessidades, abre-se um caminho para avanços concretos. Cruzeiro do Sul já vem desenvolvendo várias ações voltadas ao empreendedorismo e à sustentabilidade, e com o apoio da Sudam podemos ampliar ainda mais essas iniciativas”, destacou a gestora.

Durante o encontro, representantes de cooperativas e produtores rurais também puderam expor suas experiências e desafios. O representante da Cooperativa dos Produtores de Café do Vale do Juruá, Jonas Lima, enfatizou a importância de fortalecer o pequeno produtor e integrar o cooperativismo ao planejamento regional.

“A sustentabilidade começa no pequeno produtor. É ele quem precisa de orientação, diálogo e apoio técnico para crescer com responsabilidade. Esse seminário é um espaço fundamental para ouvir quem vive e trabalha na região, transformando as falas em resultados concretos”, afirmou.

As contribuições coletadas durante o seminário servirão de base para a construção do Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável da Região do Juruá, que norteará políticas públicas e investimentos voltados à economia sustentável, inovação, infraestrutura e valorização das vocações regionais.