Cruzeiro do Sul participa do Projeto para Reconhecimento dos Sistemas Agrícolas Tradicionais como Patrimônio Mundial

Nesta quinta-feira, 14, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul marcou presença no lançamento do projeto “Registro dos Sistemas Agrícolas Tradicionais do Alto Juruá (RSAT Alto Juruá)”, realizado no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em parceria com a Universidade Federal do Acre – Ufac e o Instituto Federal do Acre – IFAC, o projeto tem como objetivo registrar e promover as práticas agrícolas locais, buscando o reconhecimento como Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial -SIPAM. Com isso o município pode chegar a receber um selo que é concedido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura -FAO.

Com a inclusão nesta lista, o Juruá poderá acessar novos recursos e firmar parcerias que visem à preservação e fortalecimento de suas práticas agrícolas.

O secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Nildson Moura, destacou a importância do evento para a segurança alimentar nas comunidades rurais. “É um momento crucial para discutir a segurança alimentar, especialmente em áreas tradicionais, onde a diversidade de alimentos é adaptada às condições locais e climáticas, e promovendo conhecimentos sobre técnicas de cultivo que respeitam o ecossistema”, afirmou.

Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, enfatizou o apoio da gestão municipal ao projeto. “O prefeito Zequinha Lima é um grande incentivador de ações que valorizam nossa história e promovem o desenvolvimento sustentável. O reconhecimento como Patrimônio Agrícola Mundial projetará o Alto Juruá internacionalmente e abrirá novas oportunidades para a agricultura familiar e o turismo cultural”, disse.

Amauri Siviero, da Embrapa Acre, diz que as atividades do projeto iniciaram em junho de 2024 e serão desenvolvidas até 2027. “ Os sistemas agrícolas tradicionais, de muitas gerações, faz parte de onde a pessoa usa a terra para plantar. A grande novidade aqui é o cultivo na praia, o cultivo no barranco, o cultivo perto da casa, aquele jardim florestal, o roçado e o cultivo do feijão abafado que é singular somente aqui nesse lugar . As atividades previstas neste projeto de coletas de dados e construção coletiva de conhecimentos com as comunidades serão realizadas por meio de viagens de reconhecimento e vão estudar os seguintes aspectos: conhecimento tradicional associado à conservação da agrobiodiversidade, agroecologia, segurança alimentar, gênero, diversidade cultural, caracterização dos agroambientes, práticas agrícolas e florestais, paisagens culturais manejadas, além de aspectos sociobioeconômicos e culturais”, pontua.