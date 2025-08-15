Tudo sobre Política
Cruzeiro do Sul participa do Projeto para Reconhecimento dos Sistemas Agrícolas Tradicionais como Patrimônio Mundial
Tudo sobre Política
Nesta quinta-feira, 14, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul marcou presença no lançamento do projeto “Registro dos Sistemas Agrícolas Tradicionais do Alto Juruá (RSAT Alto Juruá)”, realizado no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc).
Desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa em parceria com a Universidade Federal do Acre – Ufac e o Instituto Federal do Acre – IFAC, o projeto tem como objetivo registrar e promover as práticas agrícolas locais, buscando o reconhecimento como Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial -SIPAM. Com isso o município pode chegar a receber um selo que é concedido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura -FAO.
Com a inclusão nesta lista, o Juruá poderá acessar novos recursos e firmar parcerias que visem à preservação e fortalecimento de suas práticas agrícolas.
O secretário municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Nildson Moura, destacou a importância do evento para a segurança alimentar nas comunidades rurais. “É um momento crucial para discutir a segurança alimentar, especialmente em áreas tradicionais, onde a diversidade de alimentos é adaptada às condições locais e climáticas, e promovendo conhecimentos sobre técnicas de cultivo que respeitam o ecossistema”, afirmou.
Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, enfatizou o apoio da gestão municipal ao projeto. “O prefeito Zequinha Lima é um grande incentivador de ações que valorizam nossa história e promovem o desenvolvimento sustentável. O reconhecimento como Patrimônio Agrícola Mundial projetará o Alto Juruá internacionalmente e abrirá novas oportunidades para a agricultura familiar e o turismo cultural”, disse.
Amauri Siviero, da Embrapa Acre, diz que as atividades do projeto iniciaram em junho de 2024 e serão desenvolvidas até 2027. “ Os sistemas agrícolas tradicionais, de muitas gerações, faz parte de onde a pessoa usa a terra para plantar. A grande novidade aqui é o cultivo na praia, o cultivo no barranco, o cultivo perto da casa, aquele jardim florestal, o roçado e o cultivo do feijão abafado que é singular somente aqui nesse lugar . As atividades previstas neste projeto de coletas de dados e construção coletiva de conhecimentos com as comunidades serão realizadas por meio de viagens de reconhecimento e vão estudar os seguintes aspectos: conhecimento tradicional associado à conservação da agrobiodiversidade, agroecologia, segurança alimentar, gênero, diversidade cultural, caracterização dos agroambientes, práticas agrícolas e florestais, paisagens culturais manejadas, além de aspectos sociobioeconômicos e culturais”, pontua.
Tudo sobre Política
Festival da Canção, viabilizado por emenda de Alan Rick, abre inscrições e oferece até R$ 10 mil em prêmios para talentos acreanos
Inscrições até 26 de agosto. Etapas classificatórias serão realizadas em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul – Foto: Assessoria
A realização do Festival Estadual da Canção está sendo custeada por emenda parlamentar do senador Alan Rick destinada à Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Os candidatos poderão se inscrever nas categorias Ensino Médio, Universitário ou Gospel até o dia 26 de agosto.
O festival terá etapas classificatórias em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul, oportunizando a participação de vozes de todos os municípios do acreanos. Os vencedores das classificatórias receberão prêmios de até R$ 5 mil e garantirão vaga na grande final, em Rio Branco, onde o primeiro lugar de cada categoria receberá R$ 10 mil.
Podem participar estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas, acadêmicos de instituições de ensino superior do Acre ou de cidades fronteiriças – desde que residam no estado – e integrantes da comunidade gospel com vínculo em instituições religiosas acreanas.
Para o senador Alan Rick, o festival é uma oportunidade de revelar e valorizar os talentos acreanos.
“Esse festival é mais do que uma disputa de música, é uma oportunidade para novos talentos mostrarem seu trabalho, conquistarem espaço e concorrerem a uma premiação em dinheiro. Nossos jovens têm sonhos e, quem sabe, essa iniciativa possa reacender a esperança de alguém que já nem acreditava mais que poderia brilhar na música. Por tudo isso, fico muito feliz em ver nossa emenda destinada à FEM sendo executada e tornando o nosso desejo de realizar este festival uma realidade”, disse.
O regulamento de cada categoria, o formulário de inscrição e todos os detalhes estão disponíveis no site da FEM: Femcultura.ac.gov.br.
Cruzeiro do Sul participa do Projeto para Reconhecimento dos Sistemas Agrícolas Tradicionais como Patrimônio Mundial
Festival da Canção, viabilizado por emenda de Alan Rick, abre inscrições e oferece até R$ 10 mil em prêmios para talentos acreanos
Rodrigues Alves fortalece parceria com Defesa Civil e recebe EPIs para prevenção e combate a incêndios
Prefeito Zequinha lima repassa R$ 100 mil para Casa de Recuperação Reviver em Cruzeiro do Sul
Brasiléia marca presença e fortalece debate na 1ª Conferência Regional dos Direitos Humanos em Rio Branco
POLÍTICA
Diante de novas denúncias, André Kamai critica postura do prefeito Bocalom e volta a cobrar afastamento de secretário acusado de crimes
Kamai leu o artigo 301 do Código Eleitoral, que trata como crime o uso de violência ou grave ameaça para...
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política7 dias atrás
Presidente Lula anuncia R$ 1,1 bilhão em obras e programas no Acre ao lado do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana
-
Política7 dias atrás
Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre: “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado”
-
Política Destaque7 dias atrás
O senhor abraçou o Acre como ninguém”, diz Jorge Viana em discurso ao lado de Lula durante evento que marca nova fase de desenvolvimento para o Acre
-
Política Destaque7 dias atrás
Lula desmente Bocalom e diz que prefeito mente ao afirmar que não foi convidado para evento oficial no Acre: “Se disserem isso, é mentira”