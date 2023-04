Cruzeiro do Sul é um dos beneficiados com as emendas do senador Petecão que já somam mais de 20 milhões

O município de Cruzeiro do Sul é um dos beneficiados com as emendas do senador Sérgio Petecão que já somam mais de 20 milhões de reais, enviadas às prefeituras da região do Vale do Juruá, e que já estão sendo executadas desde o início do ano.

No último dia 24 de março a população da segunda maior cidade do estado foi contemplada com um caminhão coletor de lixo, uma pá-mecânica, uma patrol e uma vassoura mecânica, entregues pelo senador à população juntamente com o prefeito Zequinha Lima, em solenidade realizada na praça Orleir Cameli.

Na ocasião também foi assinada a ordem de serviço para a execução da obra de reforma do mercado Beira Rio, um dos principais pontos de comércio popular da cidade, por onde transitam milhares de pessoas todos os dias.

De um total de emendas de R$ 7,6 milhões destinadas à Cruzeiro do Sul para este ano, já foram liberados R$ 2,04 milhões, que possibilitou a aquisição dos bens entregues à população no fim do mês passado.

Ao todo o montante de recursos para o município prevê a entrega de 2 motoniveladoras, 3 tratores de esteira, 1 pá carregadeira, 3 escavadeiras hidráulicas , 5 tratores de pneus, 4 grades de disco, 3 caminhões trucados e 1 caminhão coletor.

Ao visitar o município para fazer a entrega dos equipamentos Petecão também esteve no Centro do Idoso, acompanhado da senadora suplente Maria das Vitórias (PSD). A obra foi executada através de emendas do senador.

Ainda na cidade Petecão participou da inauguração da capela mortuária, obra que também foi construída graças às emendas do senador. Ao final da visita Petecão esteve reunido com filiados do PSD na região.