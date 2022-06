Corregedora-geral da Defensoria Pública do Estado prestigia atividades do Projeto Abraçando Filhos

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), na ocasião representada pela corregedora-geral, Fenísia Mota prestigiou nesta quinta-feira, 23, as atividades do Projeto Abraçando Filhos, realizadas na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

Criada em 2016, a iniciativa do TJAC, tem como objetivo possibilitar o reencontro humanizado entre mães privadas de liberdade e os filhos, em um ambiente fora do sistema prisional, a fim de fortalecer o processo de reestruturação familiar.

“Quero parabenizar o TJAC por essa iniciativa tão importante para a ressocialização das mães reeducandas. Vejo em cada uma que abraça seu filho, o amor de mãe. Parabenizo e agradeço também aqueles quem contribuem para que este projeto seja executado”, disse a corregedora-geral, Fenísia Mota.

Nesta edição, 25 mães reeducandas foram beneficiadas e puderam compartilhar um momento especial com seus filhos e familiares.

A coordenadora da Infância e Juventude, desembargadora Regina Ferrari, que está à frente do projeto, destacou que a ação busca aproximar as mães que estão privadas de liberdade, de seus filhos que estão distantes.

Participaram do evento, o procurador de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Francisco Maia Guedes, o presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Glauber Feitoz, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre (OAB/AC), Socorro Rodrigues, entre outras autoridades e convidados.