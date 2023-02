Correção do Imposto de Renda: projeto do senador Petecão que isenta professores volta à pauta do Senado

Senador Acreano, Sérgio Petecão – Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

O senador Sérgio Petecão (PSD) colocou novamente em tramitação no Senado um projeto de lei de sua autoria que prevê a isenção da cobrança do Imposto de Renda para professores.

A matéria já tinha sido apreciada na legislatura passada, mas sem obter avanços sgnificativos. Agora, em meio às discussões sobre a reforma tributrária, o senador acredita que é um momento oportuno para discutir novamente o assunto.

“Acredito que agora podemos voltar essa discussão com alguma chance de avançar, porque o governo tem interesse nessa reforma, e existe uma sensibilidade maior por parte de todos para esse tema”, avalia Petecão.

Em breve deve ser enviado pelo governo ao Senado o texto que prevê a correção da tabela do IR, como parte da reforma tributária sobre renda. A matéria será discutida na casa após a aprovação da reforma tributária sobre consumo, que está tramitando na Câmara.

” Vamos buscar colocar em pauta novamente essa isenção do Imposto de Renda para os professores, porque é uma categoria que trabalhadores que merece, pela importância que eles tem e pela baixa valorização deles que infelizmente ainda existe”, explica Petecão.

A Receita Federal prevê que 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas deixarão de pagar o Imposto de Renda com as novas regras de correção da tabela, que entrarão em vigor a partir de 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640) ficará isento. Esse contingente de pessoas corresponde a cerca de 40% do total de 32 milhões de declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) recebidas no ano passado pela Receita.

