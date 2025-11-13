Tudo sobre Política
Coordenadora de Educação, Maria Rocilda, esclarece boatos sobre distribuição de sacolões em escola da zona rural do Bujari
Tudo sobre Política
A coordenadora geral do Núcleo de Educação do Bujari, Maria Rocilda G. Lima, veio a público para esclarecer informações divulgadas recentemente nas redes sociais, que apontavam que ela estaria distribuindo sacolões supostamente pertencentes à Prefeitura em uma escola da zona rural do município. Segundo Rocilda, as acusações são “totalmente inverídicas”.
De acordo com a coordenadora, o que ocorreu de fato foi a realização de uma reunião previamente agendada com professores, gestores, pais e responsáveis. No mesmo horário e local, a equipe da Assistência Social do Município também esteve presente na escola para cumprir suas atribuições institucionais, entre elas a entrega de sacolões às famílias atendidas pelos programas sociais.
Rocilda reforçou que as atividades, apesar de terem acontecido no mesmo espaço físico, eram ações distintas e conduzidas por órgãos diferentes, sem qualquer relação entre si. Ela destacou que não houve interferência, participação ou envolvimento pessoal dela na distribuição feita pela Assistência Social.
Por fim, a coordenadora reiterou seu compromisso com a transparência, responsabilidade e respeito às políticas públicas municipais, reafirmando que jamais participou de distribuição irregular de sacolões ou de qualquer ação que pudesse ser atribuída indevidamente à sua pessoa.
Tudo sobre Política
Em Manaus, TRT-14 participa de encontro nacional e defende ações integradas por justiça social e sustentabilidade
Evento destacou a importância da transição justa e das ações climáticas na Justiça do Trabalho – Foto: Assessoria/ TRT-14
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participou do 10º Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, realizado em Manaus (AM) nos dias 6 e 7 de novembro. O evento, sediado pelo TRT da 11ª Região (AM/RR), reuniu representantes dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, além de magistrados(as), servidores(as), especialistas e lideranças sociais, com o objetivo de debater os desafios climáticos e sociais sob a ótica da sustentabilidade e da justiça social.
O presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, integrou a programação representando o regional ao lado da juíza do Trabalho Soneane Raquel Dias Loura Simioli, presidente do Subcomitê do Plano de Logística Sustentável (PLS-TRT-14), e da chefe da Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Iniciativas Nacionais, a servidora Jaqueline Ramos.
Sustentabilidade e Justiça Social
O presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou o compromisso da Justiça do Trabalho da Região Norte com a agenda climática e social, reforçando que a promoção de um meio ambiente equilibrado é parte essencial da missão institucional. “A Justiça do Trabalho da Região Norte tem o compromisso de integrar o debate sobre sustentabilidade às práticas judiciais, reconhecendo que a justiça social visa à promoção de um meio ambiente sadio e equilibrado. É com esse espírito que o TRT-14 se soma aos esforços nacionais por uma agenda climática justa e responsável”, afirmou o desembargador.
Com o tema “Transição Justa e Mudanças Climáticas”, o encontro promoveu painéis e atividades imersivas, destacando o papel da Justiça do Trabalho na implementação de políticas públicas sustentáveis, na defesa dos direitos socioambientais e na valorização dos saberes tradicionais.
A conferência de abertura foi ministrada pelo conselheiro do CNJ e juiz do Trabalho Guilherme Feliciano, que tratou dos impactos das mudanças climáticas sobre o mundo do trabalho e das responsabilidades do Poder Judiciário na promoção de práticas sustentáveis. O evento também contou com exposições da liderança indígena Yaci Baré, coordenadora de projetos do Instituto Witoto, e de Phelippe Daou Jr., diretor executivo do Grupo Rede Amazônica, que discutiram a importância da comunicação, da inovação e dos saberes tradicionais na transformação social.
Compromisso coletivo
O evento reforçou o compromisso institucional da Justiça do Trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente no enfrentamento das mudanças climáticas, na valorização das comunidades tradicionais e na construção de uma economia de baixo carbono.
Ao final do encontro, os representantes dos tribunais reafirmaram a importância de fortalecer as políticas de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, com ações integradas e de impacto social positivo em todas as regiões do país.
Coordenadora de Educação, Maria Rocilda, esclarece boatos sobre distribuição de sacolões em escola da zona rural do Bujari
Em Manaus, TRT-14 participa de encontro nacional e defende ações integradas por justiça social e sustentabilidade
Prefeitura executa operação de manutenção na ponte José Augusto de Araújo, que liga Brasileia a Epitaciolândia
Prefeitura de Brasiléia promove curso de Tripulação e Formação de Aquaviário em parceria com a Marinha do Brasil
Brasiléia realiza II Encontro Cirandas Formativas com foco no desenvolvimento infantil e na valorização dos espaços públicos
POLÍTICA
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
“Não estamos preparados para a crise climática”, diz deputada Socorro Neri ao comentar desconhecimento sobre a COP30
“A maioria sente na pele, mas não está preparada para lidar com a crise climática”, diz Socorro Neri Em plena...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
Creche Maria Lucides encerra Projeto de Leitura com apresentações e participação das famílias
A Creche Maria Lucides promoveu, na tarde desta sexta-feira (7), um evento especial para marcar o encerramento do Projeto de...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Polícia6 dias atrás
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
-
Concurso6 dias atrás
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Deputada Socorro Neri celebra assinatura da ordem de serviço para consolidação do Campus Fronteira da Ufac
-
Política6 dias atrás
Presidente do Tribunal de Contas, Dulce Benício, condena atitude contra Naluh Gouveia e reafirma compromisso com a igualdade