Cooperacre, Coopaeb e parceiros entregam equipamentos de internet via satélite para 5 comunidades da Reserva Chico Mendes

Com o objetivo de promover a inclusão digital de moradores de áreas rurais através do acesso à internet de qualidade via satélite, a Cooperativa Agroextrativista de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia (Coopaeb), filiada à Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre), realizaram de 17 a 20 de janeiro, a entrega de equipamentos de internet via satélite de alta qualidade para cinco comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre, beneficiando produtores rurais ligados as cooperativas.

A aquisição e entrega dos equipamentos da empresa Starlink foi possível graças a parceria com o Memorial Chico Mendes; Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS); e as associações concessionárias Amopreb e Amopreabe, que realizam trabalhos conjuntos junto aos produtores da localidade.

Foram beneficiadas as comunidades Foquim e Divisão, de Assis Brasil e em Brasiléia a comunidade do Anacleto, e na colocação Mato Grosso, a comunidade Novo Olinda; no Seringal Amapá, a comunidade Boa Vista do Rio do Ouro, e no Seringal Guanabara, a comunidade Palmeiras.

Starlink

A conexão via satélite Starlink chegou ao Brasil em 2023 e já distribui sinal de qualidade em diversas regiões. Operada pela SpaceX, a Starlink se tornou um recurso ideal para regiões isoladas e carentes e está mudando a conectividade no campo, projetada para resistir a diferentes mudanças climáticas, ela também é considerada a internet mais rápida do Brasil e da América do Sul.