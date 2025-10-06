Congresso em Foco divulga como votam os deputados do Acre em relação ao Governo Federal

O portal Congresso em Foco divulgou os dados mais recentes do Radar do Congresso, uma plataforma de busca e análise que monitora as atividades de deputados e senadores no Parlamento (Congresso Emfoco). A ferramenta reúne informações públicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, organizando-as de forma simples e comparável para ampliar a transparência sobre o desempenho dos parlamentares.

No Acre, os índices de governismo — que medem o quanto os deputados acompanham as orientações do governo — variam de 93% a 40%. Em primeiro lugar aparece Meire Serafim (União-AC), com 93% de alinhamento, seguida por Zezinho Barbary (PP-AC) e Zé Adriano (PP-AC), ambos com 87%. Logo depois está Antônia Lúcia (Republicanos-AC), com 84%. A deputada Socorro Neri (PP-AC) ocupa a quinta colocação, com 82%. Na sequência aparecem Roberto Duarte (Republicanos-AC), com 54%, Eduardo Velloso (União-AC), com 48%, e, por último, Coronel Ulysses (União-AC), com 40%.

Socorro Neri reforçou à reportagem uma atuação independente e equilibrada, sem adesão automática ao governo e sem oposição sistemática. Ao comentar os números, a deputada afirmou: “O Congresso em Foco faz constantemente esse levantamento. O resultado não influencia nosso mandato que tem uma linha clara: cada projeto é analisado com seriedade por mim e pela minha equipe. Não atuo sob viés de direita ou de esquerda. Não voto favorável a um projeto por ele ser de interesse do governo, assim como não voto contra apenas para marcar posição contra o governo. A única lente de análise que utilizo é se o projeto é bom ou não para a população. É assim desde o primeiro voto e continuará sendo.”

O Radar do Congresso, desenvolvido pelo portal Congresso em Foco, centraliza dados de forma automática e manual, tornando-os acessíveis e comparáveis, e é considerado uma das principais iniciativas de acompanhamento e transparência do trabalho parlamentar no país.