Confiante, Sérgio Petecão vence debate na TV: “Vamos fazer o melhor governo da história do Acre”

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD) saiu vencedor do debate realizado pela TV Gazeta nesta quinta-feira, com os candidatos a governador do Acre. Com seu estilo popular, Petecão se destacou com respostas firmes e objetivas ao ser questionado sobre os principais problemas do estado.

Logo na apresentação Petecão declarou que “vamos fazer o melhor governo da história do Acre, com ações que atendam aos interesses do povo. Eu conheço o Acre inteiro, e sei o que a população do meu estado precisa”

Ao longo dos quatro blocos do programa Petecão falou sobre as propostas de governo dele para a economia, infraestrutura, saúde, educação, segurança e outros temas. Ele também criticou o atual governo do Acre, principalmente em relação aos escândalos de corrupção e às falhas na gestão administrativa.

Ao fazer uma avaliação do debate ele declarou que “fui muito feliz, falei de minhas propostas e também tive oportunidade de cobrar do governo. O governador deve satisfações ao povo do Acre por conta desses últimos episódios, esse monte de dinheiro em malas, é lamentável”, disse Petecão, referindo-se também às operações da Polícia Federal ocorridas está semana, que apreenderam dinheiro em poder de aliados do governador, que supostamente seria usado para corrupção eleitoral.

Sobre a decisão dos eleitores de qual candidato escolher, Petecão declarou que “estou confiante, o eleitor acreano é sábio, nós vamos para o segundo turno e vamos vencer a eleição”.