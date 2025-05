Conab promove entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Rio Branco

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio da Superintendência no Acre, realiza na próxima sexta-feira, 23 de maio, às 9h, uma ação de entrega de alimentos provenientes da agricultura familiar, no Sesc, localizado na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque, em Rio Branco (AC).

Os alimentos são adquiridos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com produção das cooperativas Coopafes, Acreverde e da Associação Limoeiro. A iniciativa conta com recursos de emenda parlamentar destinada pelo senador da República Sérgio Petecão.

O PAA é uma política pública federal que tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e promover a segurança alimentar. Por meio do programa, o governo adquire alimentos produzidos por pequenos agricultores, cooperativas e associações, destinando-os a pessoas em situação de vulnerabilidade social e a instituições da rede socioassistencial.

A ação visa valorizar o trabalho dos agricultores familiares, fortalecer o desenvolvimento local e contribuir para a redução da insegurança alimentar no estado do Acre.

Mais informações podem ser obtidas com a servidora Carla, da Conab, pelo telefone (68) 99966‑4328.