Conab-Acre, durante a “Caravana do Governo Federal” em Brasiléia, anuncia recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos

Durante a Caravana “O Governo Federal Mais Próximo do Cidadão”, a superintendente regional da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Acre, Alessandra Ferraz, anunciou, no município de Brasiléia, o repasse de R$ 14 milhões para a comercialização da produção familiar no estado.

Os recursos destinam-se à modalidade de compra com doação simultânea do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/CDS). Com esse valor, 40 associações/cooperativas serão contratadas para participar do programa, beneficiando cerca de 1.000 famílias de produtores rurais em 13 municípios do estado.

Estima-se a aquisição de aproximadamente duas mil toneladas de alimentos que serão doadas simultaneamente a entidades socioassistenciais, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), assim como creches, hospitais e outras instituições. Na capital Rio Branco, mais de 72 instituições serão beneficiadas.

Alessandra Ferraz destacou um aumento significativo nos recursos em comparação com anos anteriores.

“Em 2022, o governo destinou apenas R$ 2 milhões para o PAA em todo o Brasil, enquanto no governo Lula o valor foi ampliado para R$ 500 milhões, sendo metade desse montante destinada à Conab. Isso demonstra a importância do resgate do papel da instituição sob o novo governo”, afirmou.

O senador Sérgio Petecão (PSD), articulador da caravana do governo federal, elogiou o anúncio, destacando que a compra direta pela Conab evita atravessadores, resultando em preços mais justos para os produtores.

“Sem atravessadores, o produto é adquirido diretamente dos produtores rurais a um preço mais vantajoso do que se as associações/cooperativas o vendessem diretamente às redes de comercialização”, disse.

A caravana, que teve início em Xapuri, na sexta-feira (15), percorreu os municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. A intenção é que ela percorra os 22 municípios do Acre. Diversos representantes de ministérios e órgãos federais participam da caravana, oferecendo serviços e soluções diretamente aos cidadãos em áreas como Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Pesca, Trabalho e Emprego, Dnit, Suframa, Ibama, ICMbio, Conab, Correios, Polícia Rodoviária Federal, SPU, INSS, Incra, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, dentre outros.