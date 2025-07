Comunidade da Transacreana celebra obras em ramais com agradecimento aos órgãos públicos: ‘É tudo para nós’

Ação é resultado de acordo firmado entre Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco com intermediação do TCE-AC – Foto: Andréia Oliveira

Com voz emocionada e palavras de reconhecimento, a presidente da Associação de Produtores Rurais do Polo Wilson Pinheiro, Sandra Camatio de Andrade, abriu a reunião realizada nesta terça-feira, 15, no quilômetro 17 da Estrada Transacreana, com um agradecimento direto à atuação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC).

“Essa estrada para nós é tudo. A gente sai duas da manhã para vender nossos produtos nos bairros, os ônibus escolares já ofereciam riscos para as crianças. Mas o Tribunal esteve conosco desde o início dessa luta, com a conselheira Dulce Benício dizendo: ‘Vamos entrar nessa guerra com vocês’. Hoje a obra vai começar, e isso é resultado de união e respeito pela nossa comunidade”, declarou Sandra, visivelmente emocionada.

O ato de agradecimento, com café da manhã coletivo oferecido pelos moradores, ocorreu na Escola Wilson Pinheiro, e reuniu agricultores, autoridades e representantes institucionais para celebrar o início da recuperação dos ramais dos Polos Agroflorestais Wilson Pinheiro e Dom Joaquim.

A execução ficará a cargo da Prefeitura de Rio Branco e do Deracre, a partir de acordo articulado com o apoio técnico e institucional do TCE-AC, por meio da mesa de consensualismo. A presidente do TCE-AC, Dulce Benício esteve acompanhada pelo conselheiro Ronald Polanco e pelo secretário-geral da Presidência da Corte de Contas, Evandro Luzia Teixeira.

A luta que virou conquista

A melhoria do acesso representa mais do que infraestrutura, é um símbolo de dignidade para cerca de 180 famílias que vivem e produzem na região. “É pela segurança dos nossos filhos, pelo escoamento da produção, é por nossa vida mesmo. A estrada é o que garante que a gente consiga trabalhar, estudar, viver com dignidade”, afirmou Sandra, arrancando aplausos dos presentes.

Participação ativa do TCE

A conselheira-presidente do TCE-AC, Dulce Benício, destacou que o Tribunal não se limita ao papel de fiscalizador, mas atua como agente promotor de soluções junto à sociedade.

“Queremos saber se os recursos realmente atendem às necessidades da população. Por isso acompanhamos cada etapa, escutamos os produtores e chamamos as instituições para pactuar soluções. Isso é respeito com o cidadão”, afirmou.

Dulce reforçou que a escuta ativa da comunidade foi fundamental para que os entes públicos entendessem onde os investimentos deveriam ser aplicados.

A presidente do TCE se referia a sua participação na audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores no mês de maio, realizada no campus do Instituto Federal do Acre na Transacreana, onde produtores e produtores rurais apresentaram demandas como recuperação de ramais, manutenção de pontes, necessidade de apoio para mecanização de solos, programas de aquisição de alimentos e melhoria do transporte escolar.

Dias depois, o TCE-AC intermediou reunião com a diretoria do Deracre e representantes dos produtores da Transacreana, para ouvir seus anseios e pactuar plano de ação para execução do trabalho que será realizado neste verão.

“Quando o poder público ouve quem está na ponta, quem vive a realidade, as chances de acertar nas políticas públicas aumentam exponencialmente. Hoje, estamos aqui sendo agradecidos porque houve diálogo e humildade das instituições para escutar quem realmente importa: vocês”, completou.

União que dá resultado

Estiveram presentes no café da manhã com os produtores representantes do Deracre, da Prefeitura de Rio Branco, da Secretaria de Produção (Seagri), do Instituto Federal do Acre (Ifac), entre outros. A coordenadora da escola, Marines Bento, ressaltou a importância da obra também para a educação. “Com a estrada recuperada, teremos mais segurança no transporte dos alunos e acesso garantido às atividades escolares”.

Compromisso contínuo

A conselheira Dulce Benício concluiu sua fala com um chamado à participação cidadã. “Vocês são muito importantes para o Acre. São quem leva alimento às nossas mesas. Por isso, precisam ser ouvidos. O Tribunal de Contas segue ao lado de vocês, garantindo que as políticas públicas realmente sirvam ao povo”.