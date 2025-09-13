Compromisso: Tiago Mourão toma posse como presidente do Partido dos Trabalhadores de Rio Branco

Evento contou com a presença de lideranças, militantes e novos filiados – Foto: Assessoria

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Rio Branco realizou a cerimônia de posse de seu novo presidente, Tiago Mourão, e dos integrantes da Executiva e do Diretório Municipal. O encontro reuniu militantes, lideranças políticas e simpatizantes do partido, marcando um momento de reorganização e fortalecimento da legenda na capital acreana.

Compromisso com um PT mais dinâmico e próximo da população

Em seu discurso, o novo presidente, Tiago Mourão, destacou o processo democrático que levou à sua eleição e ressaltou a importância de fortalecer o diálogo com a sociedade.

“Estou assumindo junto com um diretório que vai fazer um trabalho mais dinâmico. Queremos trazer novamente atores importantes para a discussão política, como o companheiro Jorge Viana, o companheiro Cesário e o presidente Lula. Temos metas claras a cumprir e a alegria de contar com um time forte e responsável. Nosso objetivo é construir uma cidade mais fraterna, com justiça social e menos desigualdade”, afirmou Mourão.

Ele lembrou ainda a mobilização feita durante o processo eleitoral interno:

“Mobilizamos bastante os filiados, que compareceram e participaram ativamente. Hoje, celebramos esse momento importante para a democracia interna do partido.”

Reorganização do partido para os próximos desafios

O vereador de Rio Branco e presidente estadual do PT no Acre, André Kamai, reforçou a relevância da posse para o fortalecimento do partido no estado.

“Estamos consolidando o PED, nosso processo de eleição direta, e hoje celebramos a posse do diretório municipal de Rio Branco, o maior do estado. Esse diretório tem papel fundamental no processo eleitoral e na organização do partido. Tiago representa a continuidade de uma trajetória histórica, sendo filho de um dos fundadores do PT. Acredito que agora o partido se reorganiza, se prepara para 2026 e já começa a pensar em 2028, para construir novos caminhos”, declarou.

Novos filiados marcam o evento

A posse também foi marcada pela apresentação de novos filiados, entre eles Dona Elza, funcionária da Universidade Federal do Acre (Ufac), cuja trajetória de simpatia e militância pelo partido foi reconhecida durante a cerimônia.

“Estou muito feliz por me filiar hoje ao PT. Sempre fui petista de coração, há mais de 40 anos, e agora concretizo esse passo oficialmente. O PT é o maior partido do Brasil e da América Latina, e segue firme na luta. Para mim, continua sendo o partido da juventude militante, que acredita em mudanças e não desiste de seus ideais”, afirmou emocionada.

Um novo ciclo para o PT em Rio Branco

A cerimônia de posse consolidou um momento de renovação e fortalecimento da militância, com o diretório reafirmando seu compromisso de ampliar a participação social, valorizar a democracia interna e preparar o partido para os próximos embates eleitorais.