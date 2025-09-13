Tudo sobre Política
Compromisso: Tiago Mourão toma posse como presidente do Partido dos Trabalhadores de Rio Branco
Evento contou com a presença de lideranças, militantes e novos filiados – Foto: Assessoria
O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Rio Branco realizou a cerimônia de posse de seu novo presidente, Tiago Mourão, e dos integrantes da Executiva e do Diretório Municipal. O encontro reuniu militantes, lideranças políticas e simpatizantes do partido, marcando um momento de reorganização e fortalecimento da legenda na capital acreana.
Compromisso com um PT mais dinâmico e próximo da população
Em seu discurso, o novo presidente, Tiago Mourão, destacou o processo democrático que levou à sua eleição e ressaltou a importância de fortalecer o diálogo com a sociedade.
“Estou assumindo junto com um diretório que vai fazer um trabalho mais dinâmico. Queremos trazer novamente atores importantes para a discussão política, como o companheiro Jorge Viana, o companheiro Cesário e o presidente Lula. Temos metas claras a cumprir e a alegria de contar com um time forte e responsável. Nosso objetivo é construir uma cidade mais fraterna, com justiça social e menos desigualdade”, afirmou Mourão.
Ele lembrou ainda a mobilização feita durante o processo eleitoral interno:
“Mobilizamos bastante os filiados, que compareceram e participaram ativamente. Hoje, celebramos esse momento importante para a democracia interna do partido.”
Reorganização do partido para os próximos desafios
O vereador de Rio Branco e presidente estadual do PT no Acre, André Kamai, reforçou a relevância da posse para o fortalecimento do partido no estado.
“Estamos consolidando o PED, nosso processo de eleição direta, e hoje celebramos a posse do diretório municipal de Rio Branco, o maior do estado. Esse diretório tem papel fundamental no processo eleitoral e na organização do partido. Tiago representa a continuidade de uma trajetória histórica, sendo filho de um dos fundadores do PT. Acredito que agora o partido se reorganiza, se prepara para 2026 e já começa a pensar em 2028, para construir novos caminhos”, declarou.
Novos filiados marcam o evento
A posse também foi marcada pela apresentação de novos filiados, entre eles Dona Elza, funcionária da Universidade Federal do Acre (Ufac), cuja trajetória de simpatia e militância pelo partido foi reconhecida durante a cerimônia.
“Estou muito feliz por me filiar hoje ao PT. Sempre fui petista de coração, há mais de 40 anos, e agora concretizo esse passo oficialmente. O PT é o maior partido do Brasil e da América Latina, e segue firme na luta. Para mim, continua sendo o partido da juventude militante, que acredita em mudanças e não desiste de seus ideais”, afirmou emocionada.
Um novo ciclo para o PT em Rio Branco
A cerimônia de posse consolidou um momento de renovação e fortalecimento da militância, com o diretório reafirmando seu compromisso de ampliar a participação social, valorizar a democracia interna e preparar o partido para os próximos embates eleitorais.
Presidente da Aleac, Nicolau Júnior, participa da abertura do 5º Festival do Coco em Mâncio Lima
(Assessoria) – O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior, participou na noite desta sexta-feira, 12, da abertura da quinta edição do Festival do Coco, em Mâncio Lima. O evento, que já se consolidou como uma das festas mais tradicionais da região do Juruá, valoriza a identidade cultural do município e movimenta a economia local.
Nicolau Júnior destinou, aproximadamente, R$ 500 mil em emendas parlamentares para o município, e parte deste recurso ajudou a Prefeitura a realizar o Festival. “Quando a classe política se une, os municípios se desenvolvem porque sozinhas as Prefeituras não dão conta, por isso minha gratidão a parceria do deputado Nicolau Júnior, não somente no Festival mas em tudo que o nosso município precisa”, destacou o prefeito de Mancio Lima, Zé Luís.
Para Nicolau o Festival é uma vitrine para os produtores locais e fortalece a identidade e economia da região. “Esse é um evento que vai além do entretenimento. Ele fortalece a nossa cultura, movimenta a economia e dá visibilidade ao talento dos empreendedores do município”, destacou o parlamentar.
A programação do festival segue até domingo, 14, e conta com atividades culturais, esportivas, de empreendedorismo, lazer e apresentações artísticas. Para muitos empreendedores locais, a festa é uma oportunidade de expor seus produtos, fortalecer negócios e gerar renda.
A solenidade de abertura reuniu o governador do Estado, Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, o prefeito de Mâncio Lima, Zé Luiz, o deputado federal Zezinho Barbary e os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues e Gilberto Lira.
