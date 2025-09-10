Tudo sobre Política
Comitiva do Acre apresenta experiências de sucesso e defende fortalecimento do cooperativismo durante o Coopera Mais Brasil
Delegação acreana leva a força da agricultura familiar e do cooperativismo ao cenário nacional, apresentando experiências de sucesso e debatendo políticas públicas para o fortalecimento do setor.
Tudo sobre Política
Encontro nacional fortalece políticas para agricultura familiar e cooperativas – Foto: Assessoria
Uma comitiva do Acre, composta por representantes do Sistema OCB/AC, da Unicafes Acre e de cooperativas ligadas à agricultura familiar, participou do 2º Encontro Nacional do Cooperativismo – Coopera Mais Brasil, realizado de 8 a 11 de setembro, no ParlaMundi da Legião da Boa Vontade (LBV), em Brasília.
O evento, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), reuniu cerca de 300 organizações cooperativistas de todo o país, além de autoridades, gestores públicos, instituições financeiras e representantes da economia solidária. O objetivo foi celebrar um ano do programa Coopera Mais Brasil, avaliar avanços, discutir desafios e propor políticas públicas para fortalecer a agricultura familiar e o cooperativismo.
Representação do Acre
A delegação acreana foi formada por lideranças de destaque, entre elas:
- Manoel Monteiro, superintendente da Cooperacre;
- José Rodrigues de Araújo, presidente da Cooperacre e da Coopaeb;
- Edinar Facundo de Oliveira, gerente Administrativa Geral da Cooperacre e conselheira do Sescoop Acre;
- Fátima Maria Pedrosa Maciel, presidente da Unicafes Acre e da Cooperativa Acre Verde;
- Jonisete de Lima Mendes, vice-presidente da Unicafes Acre e presidente da Coopaf;
- Marlon de Sousa e Souza, diretor de Juventude da Unicafes;
- Maria Elizabete Saraiva Feitosa, secretária de Formação da Unicafes;
- Carlos Omar da Silva, coordenador da Unisol Acre;
- Maria Evilalbia Feitosa Gomes do Nascimento, Angélica Sousa da Silva Freitas, Joelma Maria de
Freitas Dantas da Silva, Dande Tavares, consultor da Rede Cooperacre, e Erick Venâncio, assessor Jurídico do Sescoop Acre.
Convidados pelo MDA, os representantes levaram a força da agricultura familiar acreana ao cenário nacional e participaram ativamente dos debates.
Programação e temas estratégicos
A agenda do encontro contemplou painéis, rodas de conversa e oficinas técnicas sobre assuntos centrais para o setor, como:
- crédito e financiamento da produção de alimentos saudáveis;
- compras públicas e combate à fome, com foco no PAA e no PNAE;
- florestas produtivas e cadeias da sociobiodiversidade;
- inovação tecnológica na pecuária leiteira;
- impacto do “tarifaço” nas exportações;
- difusão de bioinsumos, agroindústria, mecanização e energia solar.
Também foram debatidos o protagonismo feminino no cooperativismo, a valorização das comunidades tradicionais e a ampliação do acesso a políticas públicas.
Acre em evidência
Na abertura, o ministro do MDA, Paulo Teixeira, destacou a relevância dos programas PAA e PNAE para garantir renda aos agricultores familiares e ampliar a segurança alimentar. Já o secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, ressaltou o cooperativismo como instrumento de inclusão e justiça social.
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, apresentou as estratégias do governo para enfrentar os efeitos do “tarifaço” e defendeu a valorização dos produtos regionais, ressaltando sua identidade própria no mercado internacional.
O superintendente do MDA no Acre, Cesário Braga, reforçou a importância do encontro:
“O Coopera Mais Brasil mostra o quanto o cooperativismo é central para o futuro da agricultura familiar. A presença da Unisol, da Unicafes e da OCB/Sescoop reafirma a força do Acre nessa construção coletiva. É um espaço de união, diálogo e planejamento para que as cooperativas tenham mais acesso a crédito, inovação e mercados, transformando a vida de milhares de famílias agricultoras”.
Cooperacre apresenta case de sucesso
Em painel sobre Florestas Produtivas e Cadeias da Sociobiodiversidade, o superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro, apresentou o case da rede que integra 12 cooperativas singulares e já exporta para 11 países.
Com 24 anos de atuação, a Cooperacre está presente em 20 dos 22 municípios acreanos, envolvendo mais de 5 mil famílias agroextrativistas. Sua atuação conecta produção, beneficiamento e comercialização sustentável, gerando inclusão produtiva, segurança alimentar e renda. A rede também fortalece cadeias como as da castanha-do-brasil, borracha, frutas tropicais, café amazônico e, futuramente, cacau nativo.
Manoel Monteiro destacou o impacto socioambiental da cooperativa:
“A Cooperacre se consolidou como elo entre a floresta e o mercado, agregando valor à produção comunitária e promovendo desenvolvimento sustentável. Nosso modelo alia geração de renda, conservação da biodiversidade e enfrentamento às mudanças climáticas”.
Atualmente, a rede beneficia mais de 5.300 famílias, gera cerca de 500 empregos diretos e indiretos e impacta positivamente uma área estimada em 5 milhões de hectares com práticas sustentáveis.
Relevância para o estado
A expressiva participação acreana no encontro reforça o compromisso do estado com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e o fortalecimento da agricultura familiar. Ao retornar, a delegação traz novas experiências e articulações, consolidando o Acre como referência nacional no cooperativismo e na sociobioeconomia.
Tudo sobre Política
Senador Sérgio Petecão anuncia pagamento de quase R$ 3 milhões para conclusão da orla em Rodrigues Alves
Petecão explicou que a liberação desse novo aporte foi decisiva para a obra finalmente começar a sair do papel
O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou o pagamento de R$ quase 3 milhões ao município de Rodrigues Alves. O recurso, garantido por emenda de sua autoria na modalidade Transferência Especial, conhecida como Emenda Pix, será usado para complementar a contrapartida municipal da obra de contenção de encosta e construção da orla do Rio Juruá.
A orla, uma antiga reivindicação da população, é vista como uma das obras mais importantes da região, tanto pelo aspecto de segurança — já que vai conter áreas de risco —, quanto pelo impacto social e econômico que pode gerar. Para o senador, o projeto não se limita a uma intervenção estrutural, mas representa uma oportunidade de desenvolvimento para a cidade.
“Essa orla não é só concreto e pedra; é um espaço que vai valorizar a cidade, dar mais segurança às famílias e ainda ajudar no turismo. É o tipo de obra que muda o jeito de o povo se relacionar com o rio e pode gerar novas oportunidades para quem vive aqui”, destacou.
O empreendimento, licitado no fim de 2024, está orçado em quase R$ 8,5 milhões e prevê a construção de 1.144,80 m² de contenção de encosta, além de serviços de urbanização e infraestrutura. Toda a verba foi garantida através de emendas parlamentares destinadas pelo senador ao longo dos últimos anos, demonstrando seu empenho em atender a demandas históricas de Rodrigues Alves.
Petecão explicou que a liberação desse novo aporte foi decisiva para a obra finalmente começar a sair do papel.
“Com esse dinheiro que estamos liberando agora, a prefeitura vai poder receber as parcelas do convênio e finalmente colocar a obra para andar. É uma luta antiga que, graças a Deus, está saindo do papel”, afirmou.
A prefeitura, que acompanhou todo o processo de captação dos recursos, também celebra o resultado. Para o prefeito Salatiel Magalhães, a obra tem um valor simbólico e estratégico para a cidade, já que vai transformar a relação dos moradores com o Rio Juruá e abrir espaço para o lazer e o turismo.
“Essa obra é um marco para Rodrigues Alves. Com o apoio do senador Petecão, conseguimos garantir todos os recursos e agora vamos transformar a orla do Rio Juruá em um espaço digno, seguro e atrativo para nossas famílias e visitantes”, disse o gestor.
Além de atender diretamente à população, o projeto tem potencial para aquecer a economia local, atraindo investimentos privados e estimulando novos negócios, como restaurantes, hotéis e atividades de lazer, reforçando Rodrigues Alves como destino turístico e polo de oportunidades no Vale do Juruá.
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Eber Machado denuncia omissão da prefeitura e chama gestão de Bocalom de “sebosa”, cobrando soluções para famílias da Baixada da Sobral
Ministério Público Federal acompanha acesso à educação de moradores da Resex Chico Mendes no Acre
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Comitiva do Acre apresenta experiências de sucesso e defende fortalecimento do cooperativismo durante o Coopera Mais Brasil
POLÍTICA
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Vereador André Kamai escancara manobra do prefeito Bocalom: “aumentar subsídio é aumentar tarifa e enriquecer a Ricco”
Kamai apresentou novo requerimento exigindo que a Prefeitura entregue imediatamente os estudos de impacto e as planilhas de custos que...
POLÍCIA
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Educação em crise: governador Gladson Cameli autoriza gasto de R$ 1,07 milhão em utensílios de cozinha para a Secretaria de Educação
-
Cultura6 dias atrás
Assis Brasil se prepara para a Semana Evangélica com Marcha para Jesus e show nacional da Banda Som e Louvor
-
Política6 dias atrás
Pastores da Assembleia de Deus gravam vídeo para convocar ato bolsonarista e expõem a fé ao ridículo: estão servindo a Deus ou ao bolsonarismo?
-
Tudo sobre Política6 dias atrás
Senador Alan Rick vistoria obras em Rio Branco e anuncia novos investimentos para a cidade