Comissão do Senado aprova relatório do senador Alan Rick que garante abono natalino anual aos soldados da borracha

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal aprovou na quarta-feira (12/11) o parecer do senador Alan Rick (Republicanos) ao Projeto de Lei nº 5.926/2023, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB–RO), que assegura o pagamento do abono natalino anual, o sonhado 13° salário, aos soldados da borracha, brasileiros recrutados pelo governo para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial.

Em seu relatório, Alan Rick afirma que a proposta corrige uma desigualdade histórica entre os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que já recebem o abono, e os soldados da borracha, igualmente reconhecidos pela Constituição de 1988, mas excluídos do benefício por mais de três décadas. “Fazer justiça aos soldados da borracha não custa caro. Custa muito mais ao Brasil continuar carregando uma injustiça histórica. Com menos de R$ 1,5 milhão por ano, corrigimos uma desigualdade e honramos os brasileiros que lutaram pelo país”, afirmou o senador durante a votação.

O tema tem forte valor simbólico para Alan Rick. No Acre, estado que recebeu grande parte desses trabalhadores, a história dos soldados da borracha faz parte da memória familiar de milhares de famílias. O avô do Senador, já falecido, Romildo de Holanda Moraes, foi um dos recrutados durante o esforço de guerra.

Entre 1943 e 1945, cerca de 60 mil brasileiros, em sua maioria nordestinos, foram enviados para a Amazônia para extrair látex, insumo estratégico para a indústria bélica. Metade não sobreviveu às condições adversas. Os que permaneceram ajudaram a povoar estados como o Acre, que registrou crescimento populacional superior a 40% na década de 1940. “Honrar esses homens e mulheres é honrar os pais e avós de muitos acreanos. É reafirmar a importância da Amazônia e reconhecer que também ali se lutou pelo Brasil”, destacou Alan Rick.

Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão terminativa. Comissão do Senado aprova relatório de Alan Rick que garante abono natalino anual aos soldados da borracha

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal aprovou na quarta-feira (12/11) o parecer do senador Alan Rick (Republicanos) ao Projeto de Lei nº 5.926/2023, de autoria do senador Confúcio Moura (MDB–RO), que assegura o pagamento do abono natalino anual, o sonhado 13° salário, aos soldados da borracha, brasileiros recrutados pelo governo para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial.

Em seu relatório, Alan Rick afirma que a proposta corrige uma desigualdade histórica entre os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), que já recebem o abono, e os soldados da borracha, igualmente reconhecidos pela Constituição de 1988, mas excluídos do benefício por mais de três décadas. “Fazer justiça aos soldados da borracha não custa caro. Custa muito mais ao Brasil continuar carregando uma injustiça histórica. Com menos de R$ 1,5 milhão por ano, corrigimos uma desigualdade e honramos os brasileiros que lutaram pelo país”, afirmou o senador durante a votação.

O tema tem forte valor simbólico para Alan Rick. No Acre, estado que recebeu grande parte desses trabalhadores, a história dos soldados da borracha faz parte da memória familiar de milhares de famílias. O avô do Senador, já falecido, Romildo de Holanda Moraes, foi um dos recrutados durante o esforço de guerra.

Entre 1943 e 1945, cerca de 60 mil brasileiros, em sua maioria nordestinos, foram enviados para a Amazônia para extrair látex, insumo estratégico para a indústria bélica. Metade não sobreviveu às condições adversas. Os que permaneceram ajudaram a povoar estados como o Acre, que registrou crescimento populacional superior a 40% na década de 1940. “Honrar esses homens e mulheres é honrar os pais e avós de muitos acreanos. É reafirmar a importância da Amazônia e reconhecer que também ali se lutou pelo Brasil”, destacou Alan Rick.

Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), em decisão terminativa.