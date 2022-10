Comissão aprova projeto da deputada Perpétua Almeida que garante indenização para ex-guardas da Sucam

Depois de nadar de braçadas no primeiro turno e obter 62% do votos no Acre, Bolsonaro parece não estar sendo tão idolatrado no território acreano, isso porque bolsonaristas sumiram e o ato em apoio a reeleição do presidente teve baixíssima adesão em Rio Branco.

Os deputados eleitos Erlenilson Cunha e Afonso Fernandes do PL, passaram uma semana tentando mobilizar e convencer apoiadores do presidente Bolsonaro sair às ruas novamente. Marcado para acontecer no entorno da Loja Havan, o bandeiraço seria a primeira ação de rua da campanha de segundo turno do presidente no estado, mas o povo não compareceu e organizadores ficaram desapontados.

Pouco mais de 20 pessoas timidamente ensaiaram uma animação, mas o tempo de chuva e a pouca adesão foi um balde de água fria nos organizadores do evento. Um dos participantes criticou o que chamou de acomodação dos bolsonaristas acreanos e questionou: “essa gente só vem se o governador chamar os comissionados ou se os pecuaristas trouxer os empregados? Lula está correndo risco de ganhar e os acreanos ainda não deram conta disso”, desabafou o militante bolsonarista indignado com a ausência dos demais.

Coordenador da campanha de Bolsonaro no Acre, o governador Gladson Cameli (PP) está mobilizando uma carreata para o sábado dia 22, talvez na carreata os bolsonaristas possam participar em um número maior de presentes.