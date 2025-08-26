Comerciantes do Igarapé Preto comemoram aumento de vendas após entrega de quiosques pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul

A nova estrutura está funcionando desde o dia 18 de junho, e os comerciantes relatam aumento expressivo nas vendas, melhorias na segurança e maior conforto para os visitantes. O balneário também passou a contar com guarda-vidas para garantir a segurança dos banhistas.

Na manhã desta terça-feira, 26, os empreendedores organizaram um café da manhã de agradecimento ao prefeito Zequinha Lima e à secretária municipal de Turismo e Empreendedorismo, Janaína Terças, em reconhecimento aos investimentos feitos no espaço. Os quiosques foram construídos com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Zezinho Barbary, no valor de R$ 530 mil.

O comerciante Raimundo Martins de Souza, que atua há mais de 35 anos no Igarapé Preto, destacou o impacto imediato da nova estrutura.

“Melhorou a segurança, melhoraram também as nossas vendas, uns 90% a mais. A parte higiênica também ficou muito melhor. Agora temos um lugar bonito, aconchegante, iluminado, que recebe bem os banhistas. Antes era um espaço desprezado, hoje é motivo de orgulho”, disse.

O empresário Giovanni Maciel, que atua no local desde 2003, afirmou que as vendas cresceram significativamente.

“Aumentou 1000%. Agora podemos estocar mais produtos, temos mais segurança, mais espaço e um ambiente higiênico. Isso beneficia tanto os clientes quanto a equipe de empreendedores. A frequência de pessoas sempre foi grande, mas a movimentação aumentou muito. Somos gratos ao prefeito Zequinha Lima e à secretária Janaína, que sempre deram atenção ao nosso balneário”, ressaltou.

A secretária municipal de Turismo e Empreendedorismo, Janaína Terças , enfatizou que o investimento buscou não apenas valorizar o Igarapé Preto como cartão-postal de Cruzeiro do Sul, mas também impulsionar a economia.

“A ideia central dos quiosques foi atender melhor os clientes e dar condições adequadas aos empreendedores. É um espaço limpo, salubre, seguro, que movimenta não só o turismo, mas todo o comércio, desde os motoristas, lojas de biquínis, alimentação e tantos outros setores”, explicou.

Durante a visita, o prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância da parceria entre o poder público e os empreendedores locais.

“Nosso compromisso é investir em estruturas que melhorem a vida das pessoas, tanto de quem trabalha quanto de quem frequenta o Igarapé Preto. Esses quiosques representam dignidade para os empreendedores, qualidade no atendimento aos visitantes e fortalecimento da nossa economia. Vamos continuar trabalhando para que Cruzeiro do Sul seja cada vez mais uma referência em turismo no Acre”, destacou o prefeito.

Capacitação

A secretária Janaína Terças destacou ainda que além da infraestrutura, a Prefeitura tem investido em capacitações para os comerciantes locais.

“Oferecemos cursos para que os empreendedores forneçam uma comida de qualidade, um atendimento justo, além de orientações sobre legislação e boas práticas de consumo. Tudo isso contribui para que o cliente saia daqui satisfeito, com a experiência que veio buscar: lazer em um lugar lindo e organizado”, completou ela.