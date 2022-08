Comerciantes da Estação Experimental abraçam Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo

Reafirmando o compromisso de reaquecer o comércio da região da Estação Experimental, os candidatos ao governo da Federação Brasil pela Esperança no Acre Jorge Viana (PT), Marcus Alexandre (PT) e a candidata ao Senado, Nazaré Araújo (PT) fizeram uma caminhada e conversaram com comerciantes das lojas que ficam na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

“A gente olha para essa região da Estação que sempre foi tão movimentada e fica triste de ver que agora está parada, não tem movimentação nos comércios. Parece que todo dia é feriado porque o governo que está aí não tem feito nada pelos pequenos empresários. Mas nós estamos aqui para mostrar que é possível reerguer esse lugar que faz parte da nossa história e pelo qual temos muito carinho. As pessoas aqui sabem que a gente trabalha mesmo”, observou Jorge Viana.

Marcus Alexandre lembrou que durante a sua gestão na prefeitura de Rio Branco, sempre deu atenção à Estação Experimental por entender a importância da região que é o segundo centro comercial da capital.

O candidato ao governo revelou que no compromisso da Federação há a criação da Oca do Empreendedor, um espaço para dar atenção aos empreendedores e ser facilitador para resolução de demandas.

“O comércio é o termômetro da economia. Ele vai bem quando as coisas funcionam. E nós vamos ter total atenção com as áreas comerciais do nosso Estado, não só na capital, mas também nos municípios. Nosso esforço é para fazer o governo funcionar com investimentos, obras, para a economia seja reaquecida e o comércio ganhe com esse movimento”, disse Marcus Alexandre.

Nazaré Araújo reforçou que é primordial ter um olhar voltado para os pequenos empresários e desenvolver políticas que possam contribuir para que eles tenham espaço no mercado e assim, contribuir com a economia.

“No Senado Federal, quero propor políticas afirmativas que sejam capazes de trazer melhorias dentro dos pequenos e médios empreendimentos no Acre. É esse olhar do carinho e do cuidado que faremos para que as ideias saiam do papel e existam, de fato, para transformar a vida de muita gente”, acrescentou a candidata ao Senado.