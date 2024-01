“Com uma gestão pífia, prefeito de Rio Branco, Bocalom, não tem moral para criticar Marcus Alexandre”, diz ativista político Francisco Panthio

Um dos ativistas políticos de maior visibilidade em Rio Branco atualmente, Francisco Panthio respondeu o que chamou de ataques de Bocalom ao ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB).

Panthio disse que Bocalom atrasou a educação municipal e que ao invés de construir mais creches e escolas, ele prefere entrar no modo desespero e iniciar uma tentativa de polarizar a disputa pela prefeitura.

“Que moral um gestor que encerra um trágico mandato sem inaugurar uma Creche, tem para criticar o Marcus Alexandre que construiu 14? Que moral um gestor que diminuiu as vagas no ensino infantil e fundamental de 25 para 22 mil, tem para falar do Marcus Alexandre, que elevou os indicadores da educação em Rio Branco para um dos maiores do País? Creio que essa agonia do Boca em atacar a gestão de Marcus, que já tem 6 anos que saiu do poder, é um sinal claro de quem não tem competência para cuidar de uma cidade e seus problemas. ‘Do Jeito que tá, não tem Boca não!’ Finaliza Panthio.

Veja o vídeo: