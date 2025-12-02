Com relatório de Sérgio Petecão, Senado garante reintegração de concursados desligados na privatização da Eletrobras

O procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Sammy Barbosa Lopes, foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Judiciário, concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), no mais alto grau da honraria: o “Grande Mérito”. A distinção, entregue no dia 28 de novembro, é destinada a juristas, autoridades e personalidades que se destacaram nacional e regionalmente ao longo de 2025, reconhecendo trajetórias marcadas pelo compromisso público, pela excelência técnica e pela contribuição ao fortalecimento da Justiça.

Prestigiaram a solenidade o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Ronald Polanco, e a procuradora de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo, que representaram as instituições acreanas e acompanharam a homenagem ao colega.

A outorga reafirma a relevância institucional e o destaque que Sammy Barbosa Lopes conquistou no cenário jurídico brasileiro, especialmente ao representar a Região Norte e toda a Amazônia no processo de escolha para a vaga de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) destinada ao Ministério Público. Pela segunda vez, o procurador acreano alcançou o primeiro lugar na lista tríplice elaborada pela Corte, um feito de grande significado para o Acre e para a região amazônica, evidenciando a confiança depositada em sua atuação por membros do Poder Judiciário em nível nacional.

Trajetória e atuação reconhecidas nacionalmente

Com carreira consolidada no Ministério Público do Acre, Sammy Barbosa Lopes é reconhecido por sua atuação firme, ética e tecnicamente qualificada em temas sensíveis para o Estado, como o combate à criminalidade, a defesa do patrimônio público, a garantia de direitos fundamentais e o fortalecimento das instituições democráticas. Ao longo de sua trajetória, ocupou funções estratégicas no MPAC, tendo sido, inclusive, procurador-geral de Justiça, contribuindo para a modernização da instituição, o aprimoramento dos mecanismos de controle e a ampliação do acesso à Justiça.

Sua atuação ultrapassa as fronteiras do Estado. Nos últimos anos, Sammy tornou-se uma das vozes mais relevantes do Ministério Público brasileiro, sendo frequentemente convidado a integrar comissões, grupos de trabalho e debates nacionais sobre temas estruturantes da área jurídica. Em todos esses espaços, leva a perspectiva amazônica, reforçando a defesa da legalidade, das instituições e do aperfeiçoamento das políticas públicas.

Reconhecimento que projeta o Acre

A Medalha da Ordem do Mérito Judiciário no grau “Grande Mérito” simboliza não apenas uma conquista pessoal, mas o reconhecimento à capacidade técnica, ao espírito público e à dedicação do procurador acreano ao longo de sua trajetória. A distinção também projeta o Acre nos espaços de maior relevância institucional do país, fortalecendo a presença da Amazônia nas pautas de interesse nacional e evidenciando a qualidade dos quadros formados no Estado.

A homenagem concedida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas reafirma a importância de profissionais comprometidos com a Justiça, com a sociedade e com a defesa dos valores democráticos, princípios que marcam a trajetória de Sammy Barbosa Lopes, hoje um dos nomes mais influentes e respeitados do Ministério Público brasileiro.