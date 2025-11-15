Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo sobre Política

Com R$ 8 milhões, deputado Roberto Duarte leva novos cursos e transporte moderno à Universidade Federal do Acre

15 de novembro de 2025

Tudo sobre Política

O deputado federal Roberto Duarte garantiu um importante investimento para fortalecer o ensino superior no Acre. Por meio de emenda parlamentar, o parlamentar destinou R$ 8 milhões à Universidade Federal do Acre, recurso que permitirá a aquisição de três micro-ônibus novos, todos adaptados com acessibilidade, além de uma Van para melhorar o transporte acadêmico e garantir mais conforto e segurança aos estudantes.

Com a verba, a instituição também poderá avançar no processo de interiorização do ensino superior. A emenda viabilizará a criação de três novos cursos de graduação, entre eles a inédita Pedagogia do Campo, que será ofertada pela primeira vez nas regiões do Envira, Feijó e Tarauacá, ampliando o acesso de jovens do interior à formação universitária.

A iniciativa reforça a expansão da universidade e atende a uma demanda histórica dos municípios mais distantes, que enfrentam limitações de deslocamento e poucas oportunidades de ensino superior. Os novos cursos vão contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento social e econômico dessas regiões.

Segundo o deputado Roberto Duarte, investir em educação é um compromisso permanente de seu mandato. “A educação segue sendo uma das nossas maiores prioridades”, reafirmou o parlamentar ao destacar que o objetivo é proporcionar condições reais para que mais acreanos tenham acesso à universidade e a melhores oportunidades de futuro.

Veja o vídeo no Instagram:

Deputada Socorro Neri propõe projeto de lei que isenta Imposto de Renda para profissionais da Educação

19 minutos atrás

15 de novembro de 2025

A deputada federal Socorro Neri apresentou o Projeto de Lei 5862/ 25, que propõe a isenção do Imposto de Renda para profissionais da educação básica e superior que recebem remuneração de até R$ 10 mil. A proposta abrange não apenas docentes, mas também equipes pedagógicas e técnico-administrativas que atuam diariamente para garantir o funcionamento das escolas e universidades brasileiras. Para Neri, reconhecer esse conjunto de profissionais é essencial para fortalecer a educação pública e promover justiça fiscal.

O texto se diferencia de outras iniciativas em discussão no Congresso por ampliar o alcance do benefício. Enquanto a maior parte das proposições limita a isenção aos professores, o projeto apresentado pela parlamentar inclui todos os profissionais da educação básica e os docentes do ensino superior. Ao estabelecer um teto salarial, a medida direciona a desoneração às faixas de baixa e média remuneração, evitando distorções e garantindo que o impacto seja mais expressivo para quem mais precisa.

A deputada também destaca que a proposta se soma a avanços recentes que beneficiam a categoria. Em razão da Lei 1087/25, mais de 65% dos professores da educação básica, além de parcela ainda maior dos servidores de apoio que recebem até R$ 5 mil, já estarão isentos do Imposto de Renda a partir de janeiro de 2026. O novo projeto amplia esse alcance e consolida uma política robusta de valorização profissional.

Outro aspecto central da proposição é a responsabilidade com as contas públicas. O PL 5862/25 prevê uma fonte de compensação para a renúncia fiscal, seguindo as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A desoneração deverá ser equilibrada por meio de ajustes em outras receitas tributárias da União. Para a deputada acreana, valorização profissional e equilíbrio fiscal devem caminhar juntos: “É perfeitamente possível avançar em medidas de reconhecimento aos trabalhadores sem descuidar da sustentabilidade das finanças públicas”, destaca.

O projeto seguirá agora para análise nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. Para Socorro Neri, a iniciativa integra uma agenda mais ampla de fortalecimento da educação pública: “O futuro do Brasil depende dos professores. Eles são o fator mais determinante para o sucesso da educação escolar. Valorizá-los, portanto, deve ser política estratégica para o desenvolvimento do nosso país.”, conclui.

