Com R$ 8 milhões, deputado Roberto Duarte leva novos cursos e transporte moderno à Universidade Federal do Acre

O deputado federal Roberto Duarte garantiu um importante investimento para fortalecer o ensino superior no Acre. Por meio de emenda parlamentar, o parlamentar destinou R$ 8 milhões à Universidade Federal do Acre, recurso que permitirá a aquisição de três micro-ônibus novos, todos adaptados com acessibilidade, além de uma Van para melhorar o transporte acadêmico e garantir mais conforto e segurança aos estudantes.

Com a verba, a instituição também poderá avançar no processo de interiorização do ensino superior. A emenda viabilizará a criação de três novos cursos de graduação, entre eles a inédita Pedagogia do Campo, que será ofertada pela primeira vez nas regiões do Envira, Feijó e Tarauacá, ampliando o acesso de jovens do interior à formação universitária.

A iniciativa reforça a expansão da universidade e atende a uma demanda histórica dos municípios mais distantes, que enfrentam limitações de deslocamento e poucas oportunidades de ensino superior. Os novos cursos vão contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o desenvolvimento social e econômico dessas regiões.

Segundo o deputado Roberto Duarte, investir em educação é um compromisso permanente de seu mandato. “A educação segue sendo uma das nossas maiores prioridades”, reafirmou o parlamentar ao destacar que o objetivo é proporcionar condições reais para que mais acreanos tenham acesso à universidade e a melhores oportunidades de futuro.

