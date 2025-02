Com projeto do REFIS para ser votado, presidente da Aleac, Nicolau Júnior, recebe secretário da SEFAZ e garante celeridade

A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana – Semtrans, em parceria com o Departamento de Trânsito do Acre -Detran, está realizando um estudo técnico para avaliar a viabilidade da implantação de um novo modelo de semáforo com setas direcionais em pontos específicos de Cruzeiro do Sul. A proposta visa melhorar a fluidez do tráfego e otimizar o tempo de espera dos motoristas, principalmente em horários de pico.

O estudo está sendo conduzido em semáforos já existentes nos cruzamentos da Avenida Boulevard Thaumaturgo com a Rua Absolom Moreira (próximo à praça de táxi), da Avenida 15 de Novembro com a Boulevard Thaumaturgo (próximo à escadaria da escola São José) e da Avenida Lauro Muller com a Rua Tarauacá (próximo à AABB). Esses pontos foram escolhidos devido ao intenso fluxo de veículos e à necessidade de garantir uma mobilidade mais eficiente para a população.

O Secretário Municipal de Trânsito, Jonas Lima, explicou que o objetivo da parceria com o Detran é avaliar a possibilidade de realizar mudanças nos semáforos dessas áreas, permitindo conversões à direita por meio de setas direcionais. “Nesse momento, estamos realizando estudos técnicos, juntamente com a equipe do DETRAN, para verificar a possibilidade de fazer essa mudança em alguns semáforos da nossa cidade, que são em pontos específicos”, afirmou.

Ele ressaltou que, além de melhorar o tráfego nos horários de pico, a medida visa diminuir o tempo de espera dos cidadãos e aumentar a segurança no trânsito. “Essa mudança vai trazer uma mobilidade maior para as pessoas que precisam chegar ao seu destino, principalmente no horário de pico, de uma forma mais rápida e segura”, afirmou Jonas Lima.

Boa experiência com novos semáforos

O secretário Jonas Lima também destacou a experiência positiva de um modelo semelhante implementado há pouco mais de um ano. “Instalamos um semáforo de um modelo novo na entrada do bairro São José, na Avenida 25 de Agosto, e deu muito certo. As pessoas que transitam ali diariamente têm percebido uma mudança significativa. O tempo de espera foi reduzido, e a mobilidade no local melhorou”, disse.

O sucesso dessa implementação serviu como base para a ampliação do projeto. “A avaliação da população e dos operadores de trânsito tem sido positiva, e queremos expandir esse modelo para outros pontos da cidade”, completou o secretário.

Implantação de semáforo de pedestres

Além do estudo sobre o novo modelo de semáforos, o secretário Jonas Lima também anunciou que apresentou uma demanda para a presidente do Detran, Taynara Martins, visando a implantação de semáforos de pedestre , em pontos da cidade já semaforizados, que ainda não contam com esse equipamento específico. A medida foi determinada pelo prefeito Zequinha e tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres.

“Taynara Martins autorizou de imediato essa demanda. A equipe do Detran está aqui fazendo as avaliações e os orçamentos necessários para a instalação desses semáforos adaptados. A ideia é garantir a inclusão e melhorar a acessibilidade para todos”, explicou o secretário.