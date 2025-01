Com palestra de orientações sobre o Simples Nacional, Sebrae, Sefaz e entidades alertam para o prazo de regularização e adesão

A prefeita em exercício de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Janaína Teças, lideraram nesta sexta-feira, 17, uma reunião com os moradores do Rio Croa, com o objetivo de debater melhorias no saneamento básico e o potencial turístico da região.

O encontro marcou o início de uma série de ações da gestão municipal voltadas para o desenvolvimento sustentável da localidade.

Delcimar Leite enfatizou a preocupação da gestão dela e do prefeito Zequinha Lima com a qualidade de vida das famílias que vivem às margens do rio Croa. Anunciou que a prefeitura e o governo do Estado vão fazer fossas na localidade.

“O prefeito Zequinha está comprometido em trazer soluções eficazes para a comunidade. Nossa primeira ação será a construção de fossas sépticas, um pedido da comunidade, que atenderemos em breve. Sabemos da importância do saneamento básico para garantir mais saúde e bem-estar para todas as famílias”, afirmou a prefeita em exercício.

Composta por 105 famílias, a comunidade do Rio Croa tem no turismo uma das suas principais fontes de renda, com cerca de 70% das famílias envolvidas nesse setor. O presidente da Associação dos Moradores da comunidade, Francinildo Nunes, elogiou a parceria com a gestão municipal e a abordagem diferenciada do prefeito Zequinha: “A gestão do prefeito Zequinha é diferenciada porque,não somos nós que buscamos a Prefeitura, é a Prefeitura que vem até nós com soluções. Acreditamos que a parceria entre a Prefeitura, o governo e a comunidade será muito positiva, e os investimentos continuarão chegando”, acredita ele.

Janaína Teças, Secretária de Turismo, ressaltou que as ações iniciais também visam fortalecer o turismo local de maneira sustentável. “Nosso objetivo é criar condições para que o turismo cresça de forma responsável, respeitando o meio ambiente e gerando emprego e renda para as famílias da região. Fizemos o cadastro dos fornecedores de serviço do trade turístico, barqueiros, donos de restaurantes e pousadas”, cita ela.

A reunião também contou com a participação dos secretários de Agricultura,Nildson Moura e de Assistência Social, Milca Santos, que reafirmaram o compromisso da gestão com o bem-estar social e econômico da comunidade, destacando a importância de políticas públicas que promovam a qualidade de vida e o desenvolvimento local.

Com as ações previstas, a expectativa é que a comunidade do Rio Croa experimente avanços significativos tanto na infraestrutura quanto no turismo, gerando um ciclo de desenvolvimento sustentável e inclusão.

A participação ativa da comunidade no processo decisório tem sido um dos pilares da gestão de Zequinha Lima, que busca estreitar os laços entre a Prefeitura e as populações ribeirinhas, sempre com foco na inclusão e no desenvolvimento regional.

Belezas atraem turistas

O Rio Crôa é um dos lugares mais visitados do Acre. Localizado no município de Cruzeiro do Sul, o local recebeu cerca de 2.500 pessoas no período entre o Natal do ano passado e o primeiro final de semana de janeiro de 2025.

No domingo, 5 de janeiro, o local recebeu em média 400 pessoas do município, de outras cidades do Acre, outros estados e países. O número foi apresentado pelas Associações Adabe Croa e Vitória Régia do Croa.

Os principais atrativos são as águas escuras e espelhadas, sumaúmas centenárias, vitórias régias, o tapete verde que se forma em cima da água e os restaurantes com culinária regional. Há barqueiros para realizar passeios, trilhas e pousadas.