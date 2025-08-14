Tudo sobre Política
Com ônibus adquirido por emenda do senador Alan Rick, OCA Móvel chega ao Bujari e amplia atendimentos no Acre
Ônibus entregue em julho já passou por quatro municípios levando mais de 100 serviços para mais perto da população – Fotos: Gustavo Bardales
O município de Bujari recebeu nesta quarta-feira, 13, a mais recente edição da OCA Móvel, projeto que leva emissão de documentos e mais de 100 serviços diretamente à população. A estrutura utilizada é um ônibus adquirido com R$ 814.604,00 em emenda parlamentar destinada pelo senador Alan Rick.
O veículo foi entregue em julho deste ano, na primeira ação com a nova estrutura, realizada em Porto Acre. Desde então, a unidade móvel já esteve também na comunidade Transacreana (zona rural de Rio Branco), na Expoacre e em Mâncio Lima. Com a edição de hoje, o número de atendimentos realizados com o ônibus deve se aproximar dos 2 mil.
O projeto OCA Móvel foi lançado em agosto de 2022, com a primeira ação no bairro Xavier Maia, em Rio Branco. Na época, sem ônibus próprio, as ações eram realizadas em escolas e prédios públicos cedidos aos finais de semana. Desde então, o projeto tem atendido diversas localidades, oferecendo serviços como emissão de documentos, consultas a processos e atendimento sobre serviços de energia elétrica, água e esgoto.
Com a chegada do ônibus, adquirido por emenda do senador Alan Rick, a OCA Móvel passou a oferecer mais conforto, mobilidade e alcance, levando mais de 100 serviços diretamente aos moradores de cada município visitado. Entre os mais procurados estão: emissão da Carteira de Trabalho Digital, impressão do cartão SUS, emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), 2ª via de título de eleitor, 2ª via de CNH, serviços de CPF e entrada no seguro-desemprego.
Moradores da zona rural elogiaram a iniciativa. A agricultora Ana Maria Miranda Brandorff, do Ramal Espinhara, saiu de casa cedo e garantiu o atendimento.
“Isso aqui é uma maravilha pra gente que mora na zona rural e não tem acesso fácil ao prédio da OCA, que fica muito longe pra nós. Vim tirar a identidade da minha filha e renovar a minha. É muito gratificante ter um atendimento desses aqui. Agradeço ao senador Alan Rick por essa emenda e peço que continue olhando pelo nosso município.”
A estudante Keyla Vitória Vieira da Silva, de 15 anos, também foi atendida junto com a mãe, Lidiane Vieira da Silva, que aprovou o serviço.
“Foi muito bom. Consegui tirar a identidade da minha filha e do meu filho. Fomos muito bem atendidos. Valeu a pena acordar cedo. Está aprovado, nota dez.”
Para o senador Alan Rick, o investimento no OCA Móvel representa mais do que infraestrutura.
“Nosso mandato está comprometido em promover cidadania, facilitando o acesso a serviços públicos tão necessários para a vida das pessoas, especialmente nos municípios e comunidades mais afastadas.”
O próximo destino do ônibus será divulgado em breve.
“Estamos fazendo essa divulgação também nas nossas redes sociais. Já vai lá no Instagram e segue o @alanrickm para ficar informado”, reforça o senador.
Dra. Michelle Melo destaca urgência no transporte aéreo sanitário durante sessão na ALEAC
(Assessoria) – Na manhã desta quarta-feira (13), em plenário na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), a deputada estadual Dra. Michelle Melo chamou atenção para questões críticas relacionadas à saúde e à vida da população do estado.
Em seu pronunciamento, a parlamentar destacou a necessidade de agilizar a autorização de pouso e decolagem em pistas de aeroportos, com atenção especial para a pista de Trauacá. Segundo Dra. Michelle, problemas recentes no transporte aéreo sanitário evidenciam a urgência de medidas que garantam socorro rápido e eficiente.
“Não podemos menosprezar a perda de uma vida pelo fato do socorro não chegar a tempo. Todas as vidas importam, e a perda de uma vida é a perda de um valor incalculável”, afirmou.
A deputada informou que sua equipe já iniciou o levantamento de todas as pistas do estado, verificando quais possuem autorização noturna para voos de transporte sanitário e o alinhamento com o secretário de saúde estadual que se comprometeu a fazer tratativas a nível de governo federal para que essas autorizações sejam dadas o mais rápido possível com o objetivo de evitar tragédias em decorrência da demora do transporte aéreo sanitário.
Dra. Michelle Melo reforçou que seu mandato trabalha prioritariamente para garantir que soluções efetivas sejam encontradas, ressaltando o compromisso com a população e a defesa do direito à vida.
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Prefeito Zequinha Lima Recebe Equipamentos da Defesa Civil Estadual para o combate a Incêndios
Prefeito de Rodrigues Alves e Senador Sérgio Petecão articulam investimentos milionários para a educação no FNDE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul garante serviços de saúde, logística de trânsito e limpeza durante o Novenário de Nossa Senhora da Glória
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
André Kamai e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
Cruzeiro do Sul homenageia time de futsal de escola rural que vai representar o município na etapa dos Jogos Escolares
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da...
