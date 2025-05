Com mais de cem alunos contemplados, Nicolau Jr leva oficina de redação para Escola Lourival Pinho

Os estudantes do 3• ano da escola estadual Lourival Pinho, no bairro Triângulo, em Rio Branco, fizeram festa para celebrar o encerramento de mais uma etapa do Projeto “Redação Nota Mil”, da Escola do Legislativo, que oferta gratuitamente aulas de técnicas de redação preparatórias para o ENEM 2025.

Na manhã terça feira ( 13), a comunidade escolar recebeu a visita do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, que participou da entrega dos certificados para os 110 alunos que concluíram o treinamento.

Nicolau foi recebido pela diretora Susi Tavares e no auditório, se encontrou com os estudantes que estavam empolgados. Sob aplausos, Nicolau falou um pouco do projeto e disse que a iniciativa da ALEAC é proporcionar para os alunos das escolas públicas, um reforço escolar para quem vai encarar o exame nacional do ensino médio em novembro.

“Cada um que está aqui tem um sonho. E tudo que a ALEAC puder fazer para tornar realidade esse sonho, nós vamos fazer. Eu espero que realmente essa oficia tenha feito diferença. Pra nós é gratificante esse encontro, essa dinâmica com vocês que são o futuro do nosso estado. Minha gratidão a toda comunidade escolar por abrir as portas para nos receber, e boa sorte para vocês”, disse Nicolau.

Está foi a segunda etapa do projeto na capital, que vai alcançar até o fim de junho, outras escolas, inclusive na zona rural.

A diretora Susi Tavares disse que ficou supresa quando soube que a escola havia sido escolhida para receber o projeto. Ela falou ainda que o treinamento vai aumentar as chances dos alunos na corrida por uma vaga nas universidades.

“ A direção e os professores, toda comunidade vibrou quando a escola do legislativo confirmou que iríamos receber essa etapa do projeto . Quero agradecer publicamente a todas equipe da Aleac na pessoa do presidente Nicolau e dizer que todo investimento na educação tem resultados positivos. Parabéns por essa iniciativa “, frisou ela.

Três estudantes que elaboraram as melhores redações foram contemplados com brindes e todos receberam certificados de conclusão.