Com jingle “O Acre é de quem ama, mora aqui e quer ficar”, Mara começa campanha no calçadão da Beijamin Constant

O candidato a governador Sérgio Petecão (PSD) está determinado a conquistar os votos dos eleitores da região do Juruá. Junto com o candidato a vice Tota Filho (PSD) e a candidata ao Senado Vanda Milani (PROS), Petecão está na região desde a última sexta feira, cumprindo uma extensa agenda, que se estenderá por toda esta semana.

Na manhã desta terça-feira Petecão se reuniu com dirigentes do Sindicato dos Empresários da Construção Civil do Vale do Juruá, para apresentar a proposta de plano de governo, e ouvir da classe sugestões paras as demandas locais, que possam favorecer o desenvolvimento econômico da região.

A principal reclamação dos empresários da região é quanto a fuga do capital financeiro do Acre para outros estados da federação, por conta de empresas de fora do estado que passaram a ganhar licitações do governo para execução de obras e oferta de produtos e serviços.

“Tem duas empresas só que trabalham no governo, e nós aqui de Cruzeiro do Sul não conseguimos chegar na licitação, porque não existe mais licitação para nós, por causa da carona que tem no estado já junto com as duas empresas ” denuncia o presidente da entidade Cláudio Negreiros.

Segundo Petecão o relato dos empresários de Cruzeiro do Sul é o mesmo já ouvido pelos candidatos em outras regiões do estado. ” Isso só confirma o que ja sabíamos. É inadmissível, não tem sentido, que empresas venham de outro estado e tirem as oportunidades das empresas aqui do Juruá” declara Petecão.

O candidato a vice governador Tota Filho, que é da região, também se comprometeu em defender a participação das empresas locais nos processos licitatórios do governo, para que elas possam gerar empregos e aquecer a economia local.

“Como vimos aqui, o nosso plano de governo já contempla essas demandas e esse encontro foi a confirmação de que nós teremos um governo que realmente atende os interesses da sociedade”, afirma Tota Filho.

Petecão e Tota Filho estão empenhados e conquistar os votos da região do Juruá, e estão cumprindo uma extensa agenda de compromissos na região. No último domingo eles participaram da procissão de encerramento do novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul.

No sábado os candidatos visitaram comunidades isoladas do município de Mancio Lima. Na sexta feira a comitiva de Petecão esteve no município de Feijó, participando da abertura do “Festival do Açaí”.