Com emenda do senador Alan Rick, Escolinha do Léo Moura abre 1.330 vagas em três municípios do Acre

A Escolinha de Futebol do Léo Moura, projeto de inclusão social apoiado pelo senador Alan Rick (União-AC), está com inscrições abertas para o preenchimento de 1.330 vagas gratuitas destinadas a crianças e adolescentes de 5 a 15 anos em três municípios do Acre. A expansão da iniciativa é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 2,058 milhões destinada pelo parlamentar, que garante a abertura de novos núcleos e a manutenção dos já existentes.

“Rio Branco está ganhando novos núcleos. Já temos um trabalho consolidado na Cidade do Povo e agora estamos levando também para o São Francisco e Estação Experimental. Infelizmente, não nos espaços que gostaríamos, porque a Secretaria de Esporte do Estado não responde às solicitações da coordenação do projeto, que instalaria os núcleos no CIEC da Estação Experimental, reconstruído com emenda do nosso mandato, e no CIEC do São Francisco. Mas buscamos espaços alternativos e vamos cumprir com o nosso compromisso com essas comunidades. Cada novo núcleo terá 220 vagas, que somadas às 450 abertas na Cidade do Povo totalizam 890 vagas só para a capital”, explicou Alan Rick.

As demais vagas estão distribuídas entre Sena Madureira e Senador Guiomard, com 220 vagas em cada município.

As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, dia 5. Os interessados devem apresentar cópia da identidade do aluno e do responsável, CPF, foto 3×4, comprovante de residência, boletim e declaração escolar. No caso de alunos com deficiência, é necessário laudo médico.

Locais de inscrição

Rio Branco

Núcleo da Cidade do Povo: Campo da Cidade do Povo, BR-364

Núcleo do São Francisco: Rua Luiz Gonzaga, bairro Vitória

Núcleo da Estação Experimental: Rua Sorocaba, 175, bairro Doca Furtado

Senador Guiomard

Rua Visconde de Mauá – aulas no Estádio Municipal Nabor Júnior

Sena Madureira

Estádio Marreirão, Av. Brasil, 1178, bairro Jorge Alves Jr.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @escolinhaleomoura.ac.

Expansão

A liberação de novos recursos já está prevista e a Escolinha, que também desenvolve atividades em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, deverá ampliar ainda mais o seu alcance. Cruzeiro do Sul ganhará um novo núcleo no Estádio Cruzeirão e novos municípios passarão a ser atendidos, entre eles Xapuri, Tarauacá, Capixaba, Epitaciolândia e Brasileia.

“O esporte é um caminho de transformação social e uma ferramenta para formar cidadãos. É por isso que temos destinado recursos para ampliar este projeto, que hoje já alcança centenas de famílias acreanas e continuará crescendo para chegar a todo o estado”, destacou o senador Alan Rick.