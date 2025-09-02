Tudo sobre Política
Com emenda do senador Alan Rick, Escolinha do Léo Moura abre 1.330 vagas em três municípios do Acre
A Escolinha de Futebol do Léo Moura, projeto de inclusão social apoiado pelo senador Alan Rick (União-AC), está com inscrições abertas para o preenchimento de 1.330 vagas gratuitas destinadas a crianças e adolescentes de 5 a 15 anos em três municípios do Acre. A expansão da iniciativa é resultado de uma emenda parlamentar de R$ 2,058 milhões destinada pelo parlamentar, que garante a abertura de novos núcleos e a manutenção dos já existentes.
“Rio Branco está ganhando novos núcleos. Já temos um trabalho consolidado na Cidade do Povo e agora estamos levando também para o São Francisco e Estação Experimental. Infelizmente, não nos espaços que gostaríamos, porque a Secretaria de Esporte do Estado não responde às solicitações da coordenação do projeto, que instalaria os núcleos no CIEC da Estação Experimental, reconstruído com emenda do nosso mandato, e no CIEC do São Francisco. Mas buscamos espaços alternativos e vamos cumprir com o nosso compromisso com essas comunidades. Cada novo núcleo terá 220 vagas, que somadas às 450 abertas na Cidade do Povo totalizam 890 vagas só para a capital”, explicou Alan Rick.
As demais vagas estão distribuídas entre Sena Madureira e Senador Guiomard, com 220 vagas em cada município.
As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, dia 5. Os interessados devem apresentar cópia da identidade do aluno e do responsável, CPF, foto 3×4, comprovante de residência, boletim e declaração escolar. No caso de alunos com deficiência, é necessário laudo médico.
Locais de inscrição
Rio Branco
Núcleo da Cidade do Povo: Campo da Cidade do Povo, BR-364
Núcleo do São Francisco: Rua Luiz Gonzaga, bairro Vitória
Núcleo da Estação Experimental: Rua Sorocaba, 175, bairro Doca Furtado
Senador Guiomard
Rua Visconde de Mauá – aulas no Estádio Municipal Nabor Júnior
Sena Madureira
Estádio Marreirão, Av. Brasil, 1178, bairro Jorge Alves Jr.
Mais informações estão disponíveis no Instagram @escolinhaleomoura.ac.
Expansão
A liberação de novos recursos já está prevista e a Escolinha, que também desenvolve atividades em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, deverá ampliar ainda mais o seu alcance. Cruzeiro do Sul ganhará um novo núcleo no Estádio Cruzeirão e novos municípios passarão a ser atendidos, entre eles Xapuri, Tarauacá, Capixaba, Epitaciolândia e Brasileia.
“O esporte é um caminho de transformação social e uma ferramenta para formar cidadãos. É por isso que temos destinado recursos para ampliar este projeto, que hoje já alcança centenas de famílias acreanas e continuará crescendo para chegar a todo o estado”, destacou o senador Alan Rick.
Senador Sérgio Petecão confirma investimento de R$ 8,6 milhões em infraestrutura urbana de Brasiléia
O município de Brasiléia, no Alto Acre, está prestes a dar um salto na melhoria de sua infraestrutura urbana. O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou ao prefeito Carlinhos do Pelado o pagamento de mais de R$ 8,6 milhões em recursos federais destinados à pavimentação de diversas ruas e avenidas da cidade.
As obras contemplarão vias importantes, como a Avenida Um, a Rua Franklin Rocha de Andrade, a Travessa Vila Rica, as ruas Ernestino do Amaral, José Joaquim de Lima, Manoel Fiesca, Franklin Andrade da Rocha, a Travessa São Pedro, Rua do Areal e a Rua Miguel de Assis. Segundo o senador, a Avenida Um receberá a primeira parcela – de quase R$ 383 mil -, parte de um total de R$ 1,9 milhão, valor proveniente de emenda parlamentar de sua autoria junto ao Ministério das Cidades.
Além disso, o pacote de obras também inclui o repasse de R$ 6,7 milhões em recursos originados por emenda da então deputada federal Vanda Milani. A segunda parcela desse montante, no valor de R$ 5,3 milhões, foi recentemente liberada com articulação direta do senador junto ao programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.
Sua atuação parlamentar foi considerada decisiva para destravar os recursos, por meio da prática conhecida como “apadrinhamento de emendas”, comum no Congresso Nacional. Por meio desse instrumento, parlamentares utilizam sua influência para acelerar repasses federais e garantir que verbas destinadas cheguem efetivamente aos estados e municípios.
Para o senador, o investimento é um passo importante para melhorar a mobilidade da população e promover o desenvolvimento local. Ele destacou que continuará trabalhando para garantir mais obras estruturantes no interior do Acre.
“Olha, eu ando muito pelo interior e pelos ramais; sei o que é sofrer com ruas esburacadas, com lama no inverno e poeira no verão. É por isso que eu luto por essas obras com tanta garra. Brasiléia é um município que sempre recebeu minha atenção; enquanto eu tiver força e durar o meu mandato, vou bater na porta dos ministérios, conversar com ministros, cobrar, insistir e, se precisar, até acampar em Brasília para garantir esses recursos. porque o povo não vive de promessa, vive é de resultado”, declarou.
