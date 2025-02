Com emenda do deputado Zezinho Barbary, prefeito Zequinha Lima vai construir Porto Fluvial em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – A prefeitura de Cruzeiro do Sul e o governo do Estado vão construir um Porto Fluvial no município onde as embarcações já atracam, e é um dos principais pontos de movimentação de pessoas e mercadorias da região. O local contará com um galpão destinado ao armazenamento de produtos dos agricultores ribeirinhos. O investimento, de R$ 30 milhões, será proveniente de emenda do deputado federal Zezinho Barbary.

O projeto está na primeira fase, com execução de R$ 19 milhões.“Temos já um recurso de R$ 19 milhões para trabalhar. Sendo que essa primeira parte é a estruturação do local”, pontuou o secretário adjunto de planejamento, Isaac Ibernon.

Atualmente há uma rampa no local. O município tem a necessidade de um porto maior, devido ao aumento do tráfego de embarcações, especialmente no período de inverno Amazônico. O prefeito Zequinha Lima, esteve no local com as equipes do município e do Estado e destacou a importância do novo porto. “Já temos um projeto em andamento para a sua melhoria. Os engenheiros estiveram aqui realizando medições e, em aproximadamente 30 dias, espero receber o anteprojeto. Já garantimos R$ 30 milhões através de uma emenda de bancada, viabilizada pelo deputado Zezinho Barbary, e agora é essencial que o projeto seja enviado ao ministério para aprovação, para que possamos iniciar a licitação. Este projeto visa atender as necessidades de todos que chegam a Cruzeiro do Sul pelo Rio Juruá, incluindo municípios do Alto e Baixo Acre, onde o fluxo de embarcações tem crescido consideravelmente, especialmente durante a temporada de chuvas”, afirmou o prefeito.

Zequinha também enfatizou que o novo porto será projetado para funcionar em todas as estações do ano e contará com um galpão destinado aos agricultores ribeirinhos. “Queremos que, ao chegarem ao porto, os produtores possam armazenar seus produtos, como banana, farinha e arroz, com segurança, garantindo assim melhores preços na venda”, concluiu Zequinha Lima.