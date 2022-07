Com emenda de Petecão, prefeito Sérgio Lopes faz reforma e modernização da Feira Livre Walter Fernandes Farias

O prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, têm de todas as formas, em sua gestão, buscado meios para que o município possa estar se desenvolvendo mesmo enfrentando dificuldades para isso, pois o objetivo da gestão é que a população tenha melhor qualidade de vida.

Como parte do avanço, o prefeito Sérgio Lopes buscou parceria para dar uma repaginada na feira livre do município, que é o local onde os produtores da agricultura familiar e pequenos agricultores do município oferecem seus produtor para a comercialização e de onde tiram parte de seus sustentos, visando proporcionar um ambiente mais agradável para que trabalha e quem frequenta o espaço, o município em parceria com alguns parlamentares federais e outros, viabilizou a reforma e modernização da Feira Livre Municipal Walter Fernandes Farias, realizada em parceria também com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

A inauguração aconteceu nesta quinta-feira, 30, e contou com a participação do senador Sérgio Petecão; Secretário de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Sustentável, José Ronaldo; Primeira-dama, Alliny Saldanha; vereadores Seliene, Preta, Zé Maria, Rubens; a gerente do SEBRAE no Alto Acre, Kelma.

Com emenda do senador Petecão, foi possível modernizar e adequar o espaço aos feirantes e a população que tradicionalmente tem a feira para adquirir os produtos orgânicos e regional para as suas mesas.