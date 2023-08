Com emenda da deputada Maria Antônia, Saneacre retorna as obras de extensão da rede de água em Marechal Thaumaturgo

A deputada estadual Maria Antônia tem feito a diferença na realidade de muitas comunidade do estado do Acre, por meio de seu mandato como parlamentar, onde por meio de emendas está levando melhoria para a população.

Nesta quarta-feira, 09, o Saneacre retornou as obras de extensão de rede de água no bairro cocal, em Marechal Thaumaturgo. Cerca de 1 km de rede estão sendo implantados com recursos de emenda parlamentar da deputada Maria Antônia, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

A execução das obras contam com o apoio da prefeitura municipal que cedeu o maquinário para a escavação. Com isso, 143 famílias passarão a ter acesso a água encanada. Além do bairro cocal também serão comtemplados parte dos bairros poeirinha e estádio. A previsão é que as obras sejam concluídas até o final deste mês de agosto.

“Eu enquanto deputada fico muito feliz quando vejo que as emendas destinadas por mim se concretizam em benfeitorias para a nossa população, sempre há a necessidade de um serviço para ser executado, as vezes é um ramal, uma rede de água como é o caso do nosso município de Marechal Thaumaturgo e eu estou a disposição para seguir destinando emendas para todos os municípios do Acre, pois o que importa é o bem estar da população e o desenvolvimento do nosso estado”, disse.