Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Com duas edições no mesmo dia, presidente da Aleac, Nicolau Júnior, certifica 300 alunos no programa Redação Nota Mil

Publicados

4 de outubro de 2025

Tudo sobre Política

Com a proximidade das provas do ENEM, marcadas para novembro, a equipe da Escola do Legislativo vem intensificando o programa que oferta aulas gratuitas de redação para alunos da rede pública.

O Redação Nota Mil é realizado pela Assembleia Legislativa e coordenado pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior.

Nesta sexta feira, 3 de outubro, o presidente encerrou duas etapas, uma no interior, outra na capital.

Pela manhã Nicolau Júnior entregou certificados de conclusão do curso para 200 alunos da escola cívico militar Aldacir Simões da Costa, em Senador Guiomard. Recepcionado pelo coordenador José Carlos Rodrigues e ao lado do vice prefeito Ney do Miltão, Nicolau premiou os autores das cinco melhores redações e reforçou o quanto é importante o estudo para a juventude. O deputado agradeceu a equipe escolar por abrir as portas para receber a Escola do Legislativo e compartilhou um pouco da infância, quando morava em Cruzeiro do Sul.

“Eu nunca imaginei ou coloquei como meta de vida me tornar um político, mas as coisas foram acontecendo e eu me tornei o deputado estadual mais jovem da Assembleia e também o mais votado da história política do Acre. Mas isso só aumenta minha responsabilidade de apontar e buscar melhorias pra nossa gente. Esse programa não vai conseguir atender todos nossos jovens , mas já é uma ajuda considerável para quem sonha em passar no ENEM e ingressar no ensino superior. Eu fico muito feliz quando venho participar desse momento com nossos jovens”, disse Nicolau.

Leia Também:  Governo divulga edital de 10 milhões para comunidades da floresta

Na Escola Cívico Militar o estudante Rilton Araújo da Silva foi o destaque com a melhor redação.

A tarde, já em Rio Branco, Nicolau Júnior se encontrou com parte dos estudantes que integram a mais antiga e mais tradicional escola pública do Acre, o CERB.

Registrado como Colégio Estadual Rio Branco, o CERB é referência na história escolar do Acre e detém a marca de ser a escola pública por onde mais já passaram alunos da rede estadual.

A solenidade de encerramento do Redação Nota Mil aconteceu no Memorial dos Autonomistas, com uma festa a parte dos alunos, que recitaram poesias, cantaram e apoiaram o pedido da direção para a reforma do teatro Beto Rocha, localizado dentro da escola.

Nicolau Júnior assumiu o compromisso de cobrar junto a Secretaria de Educação a revitalização do espaço e confessou que esperava ansioso para conhecer a turma do CERB. Lá, 120 alunos participaram da oficina de redação.

Camila Lopes alcançou a melhor nota entre os colegas e aproveitou para agradecer a ALEAC pela realização do programa.

“Eu já vinha acompanhando pela imprensa as etapas anteriores e fiquei super feliz quando soube que nós seríamos contemplados. Foi um ganho expressivo para mim particularmente porque me ajudou a melhor elaborar uma redação. Estou confiante que farei um bom ENEM, e quero agradecer ao pessoal da ALEAC por essa oportunidade “, disse a estudante.

Leia Também:  Pode dar um tiro no próprio pé

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Jerry Correia dá início à Expo Fronteira 2025 e destaca importância do evento para Assis Brasil e a tríplice fronteira

Publicados

5 horas atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Expo Fronteira 2025 é aberta em Assis Brasil com presença de autoridades e grande participação popular – Foto:

O município de Assis Brasil viveu um momento histórico com a abertura oficial da Expo Fronteira 2025, um dos maiores eventos culturais e agropecuários da região de tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru. A feira, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de outubro, promete movimentar não apenas a economia local, mas também fortalecer o turismo e a integração cultural entre os povos fronteiriços.

A Expo Fronteira reúne um conjunto diversificado de atividades que vão desde a exposição agropecuária, passando por rodeio, atrações culturais, shows musicais e espaços dedicados ao empreendedorismo regional. O evento se consolida como uma vitrine para os produtores rurais, artesãos e comerciantes locais, além de estimular a circulação de visitantes e investidores de todo o Acre e países vizinhos.

O prefeito Jerry Correia destacou, durante a abertura, que a feira é um marco para Assis Brasil:

“A Expo Fronteira é mais do que um evento festivo. Ela representa o fortalecimento da nossa economia, o estímulo ao pequeno produtor, a valorização da nossa cultura e a integração entre Brasil, Bolívia e Peru. É um orgulho ver nossa cidade acolhendo tanta gente e mostrando seu potencial.”

Leia Também:  No departamento médico, trio deve desfalcar Plácido no domingo

A solenidade contou com a presença de importantes autoridades políticas, confirmando o peso do evento no calendário acreano. Estiveram em Assis Brasil o governador Gladson Cameli, o senador Sérgio Petecão, os deputados estaduais Pedro Longo e Edvaldo Magalhães, além de prefeitos da região como os de Brasileia, Capixaba, Xapuri e Acrelândia.

Também marcaram presença vereadores de Assis Brasil, lideranças comunitárias, produtores rurais e empresários locais. A união de diferentes forças políticas em torno da feira foi destacada como um sinal de compromisso coletivo com o desenvolvimento regional.

A Expo Fronteira 2025 reforça o papel de Assis Brasil como um ponto estratégico de integração cultural e econômica. Localizada no extremo oeste do Acre, na fronteira com a Bolívia e o Peru, a cidade se transforma durante os dias de evento em um polo de encontro entre diferentes povos, tradições e oportunidades de negócios.

A expectativa é que a feira gere um impacto significativo na economia local, movimentando setores como hotelaria, alimentação, transporte e comércio em geral. Além disso, os shows e atrações culturais prometem lotar a cidade durante todo o fim de semana, consolidando Assis Brasil como destino de turismo de eventos na região.

Leia Também:  Perpétua luta para garantir R$ 1.200 às famílias durante a pandemia e realoca mais de R$ 6 milhões em emendas para o Acre enfrentar o novo coronavírus

Com uma programação extensa e diversificada, a Expo Fronteira 2025 se afirma como símbolo de desenvolvimento, união e projeção de Assis Brasil para todo o Acre e países vizinhos.

A abertura foi apenas o início de uma festa que promete deixar sua marca na história do município e no coração de quem prestigiar os três dias de atividades.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional

De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
Política2 dias atrás

Deputada Meire Serafim ignora entidades acreanas e entrega execução de emendas a ONG da Bahia, deixando o Acre à mercê da própria sorte

A deputada federal Meire Serafim (União Brasil) destinou mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para projetos em áreas...
Política2 dias atrás

Prefeito do Acre teria flagrado a esposa em suposta traição com promotor de Justiça dentro da própria casa, em episódio que abalou a cidade

As informações que circulam nos bastidores da política acreana são de cair o queixo. De acordo com relatos, um episódio...

POLÍCIA

Polícia3 semanas atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia3 semanas atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia3 semanas atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

EDUCAÇÃO

Educação1 semana atrás

Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM

A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Educação1 semana atrás

Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas

Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...

CONCURSO

Concurso3 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso4 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso1 mês atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte1 dia atrás

Após intensa reforma, estádio O Cruzeirão volta a receber grande público em Cruzeiro do Sul

Assessoria – Depois do investimento feito pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, na reforma e revitalização, o Estádio O Cruzeirão...
Esporte2 dias atrás

Epitaciolândia em destaque: jovens atletas brilham no Jiu-Jitsu e fortalecem projeto “Artes Marciais nas Escolas”

No último domingo, aconteceu um dos melhores eventos de jiu-jitsu do Acre, reunindo atletas de alto nível técnico e proporcionando...
Esporte5 dias atrás

Brasileia conquista três cinturões no desafio “Pequenos Gigantes” de jiu-jitsu em Rio Branco

Assessoria – Neste domingo (28), Rio Branco recebeu no Afa Jardim o desafio “Pequenos Gigantes”, uma disputa de cinturão que...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS