Com convênio social Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia inclusão e atendimento especializado na Associação dos Autistas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia a inclusão e possibilita atendimento especializado para crianças e jovens autistas, por meio de um convênio social com a Associação dos Autistas. Na manhã desta segunda-feira, 19 , o prefeito Zequinha Lima esteve na sede da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo -APA e reforçou o compromisso da gestão municipal com políticas inclusivas para o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista -TEA. Ele foi convidado para um café da manhã no local.

A parceria entre a Prefeitura e a APA é formalizada por meio de um convênio firmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, garantindo recursos financeiros que possibilitam o funcionamento da instituição e o atendimento às famílias cadastradas.

A Associação oferece atendimento terapêutico e acompanhamento social, inclusive com visitas domiciliares.

“Hoje atendemos 56 crianças e adolescentes com acompanhamento terapêutico aqui na sede da instituição, além de apoio social. Nada disso seria possível sem o apoio de parlamentares e, principalmente, da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O convênio com a gestão do prefeito Zequinha Lima, por meio da Secretaria de Assistência Social, é fundamental para mantermos todas as atividades semanais e mensais. É uma parceria justa, correta e essencial para continuarmos avançando”, afirmou o presidente da APA, Peter Roger.

A visita do prefeito Zequinha Lima simboliza o fortalecimento dessa parceria e o reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pela associação. O gestor destacou a atenção da gestão à causa da inclusão.

“Como gestão, essa é uma grande preocupação nossa. Sempre tivemos esse olhar sensível para trazer melhorias e oferecer o apoio necessário às pessoas com autismo e suas famílias. Na gestão passada, criamos o AMA (Atendimento Municipal ao Autista), firmamos este convênio com a APA e também mantemos parceria com o Centrin, para garantir atendimentos ainda mais especializados. Inclusão se faz com ações concretas e parcerias responsáveis como essa”, ressaltou Zequinha.