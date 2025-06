Com apoio do Sebrae, empresas acreanas do setor de transporte participam de intercâmbio logístico em Santa Catarina

Ação tem objetivo de capacitar empreendimentos criativos para atuar de forma mais competitiva no mercado global – Foto: Assessoria

Cinco pequenos negócios do setor de transporte no Acre vivenciaram uma oportunidade iniciada de fortalecimento e expansão, por meio de uma missão técnica estratégica em Santa Catarina. A iniciativa promovida pelo Sebrae ocorreu entre os dias 23 e 26 de junho. Durante a experiência, os participantes realizaram visitas de benchmarking a quatro cooperativas logísticas de destaque nacional, com sólida experiência em operações internacionais.

Durante a programação, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto práticas consolidadas em gestão, logística, inovação e atuação internacional, com foco na replicabilidade e adaptação às realidades locais do Acre.

De acordo com a analista do Sebrae, Elen Drago, o foco da ação foi capacitar os empreendimentos criativos para atuarem de forma mais competitiva no mercado global. “A proposta é ampliar os horizontes de nossos pequenos negócios, mostrando que é possível inovar e crescer mesmo diante dos desafios regionais. A troca de experiências com cooperativas que já operam no cenário internacional é um passo importante para a profissionalização e o avanço do setor de transporte no estado”, afirma Drago.

A jornada, intitulada Missão Logística ACRE x SC, possibilitou a geração de conexões estratégicas, identificação de oportunidades de mercado e de novos modelos de negócio. A expectativa é que estes empreendedores estejam mais preparados para inovar, competir e, futuramente, expandir suas operações além das fronteiras nacionais.

Para o presidente da Cooperativa Logística e Transporte Rodoviários de Cargas do Estado do Acre (Transoceânica), Nazaré Cunha, essa é uma oportunidade de fortalecer a atuação da cooperativa e ampliar parcerias. “Foi uma experiência incrível, tudo que aprender aqui vai nos ajudar a desenvolver nosso projeto de cooperativismo no nosso estado”, afirma.

Essa é uma iniciativa que valoriza o potencial dos pequenos negócios locais e aposta na integração entre conhecimento, experiência e visão de futuro como caminhos para o desenvolvimento sustentável do setor logístico acreano. E conta com a parceria da Cooperativa Transoceânica, Ageacre, Casa Civil do Governo do Estado do Acre e Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac).