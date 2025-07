Com apoio da deputada Maria Antônia, equipe Sub-17 vence o primeiro jogo por 3 a 1 sobre a “Base do Zé”

A deputada estadual, Maria Antônia – PP, natural de Brasiléia, esteve apoiando a equipe Sub-17 de Brasileia na estreia do Estadual de futsal, realizada no sábado, 12 de julho de 2025. A equipe abriu a competição com uma vitória por 3 a 1 sobre a “Base do Zé”.

Segundo o técnico Neto, tanto a Prefeitura de Brasiléia quanto a deputada foram “essenciais para garantir que os jovens atletas tenham estrutura e oportunidade de disputar competições em alto nível”. Além disso, Neto destacou a relevância desse suporte:

“Não posso deixar de agradecer o apoio da Prefeitura de Brasiléia, que tem sido fundamental, e também da deputada Maria Antônia, que foi uma grande parceira nessa rodada e tem nos ajudado muito.”

A deputada estadual Maria Antônia vem desempenhando um papel fundamental no fortalecimento do esporte juvenil em Brasileia. Em apoio à equipe Sub-17 de futsal do município, ela ajudou a viabilizar infraestrutura e condições ideais para a estreia da equipe. O resultado foi uma vitória expressiva de 3 a 1 sobre a “Base do Zé”, no sábado, 12 de julho, com excelente desempenho da equipe.

“Estou muito feliz em ver os nosso jovens de Brasileia disfrutando das oportunidades que o esporte pode proporcionar. Eu enquanto filha de Brasileia não poderia deixar de contribuir e apoiar com essa equipe maravilhosa do sub-17 que já começou ganhando o primeiro jogo, se dediquem, que nós estamos aqui torcendo por todos vocês”, destacou.

Esse tipo de apoio é crucial para garantir estrutura adequada, alojamento, transportes e alimentação, fatores que têm contribuído diretamente para o bom desempenho dos jovens atletas.

Próximos passos

A equipe Sub-17 agora segue com ritmo forte na competição, buscando manter a sequência de bons resultados.

Paralelamente, a equipe Sub-20 de Brasiléia começou empatando em 2 a 2 contra o Fluminense, na segunda rodada.

O foco agora é em treinos contínuos e no compromisso político para manter e ampliar esse suporte institucional, evitando interrupções no financiamento e infraestrutura.

