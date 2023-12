Com apoio da ALEAC, presidente da Dom Porquito apresenta projeto para expandir produção de suínos no Acre

A ação é promovida pelo Sistema OCB/Sescoop Acre, através da diretoria do Ramo Agricultura Familiar, e visa contribuir com o processo de constituição de uma Central de Cooperativas da Agricultura Familiar, que tem como objetivo fortalecer e estruturar a rede para o trabalho sistêmico, com vistas a cooperação estratégica para beneficiar as organizações participantes, os agricultores familiares e extrativistas, articulando produção, comercialização e crédito, promovendo a sustentabilidade.

Programação

No primeiro dia de agenda, nesta segunda-feira, 4, a comitiva de produtores e produtoras rurais realizou visitou à unidade estadual da OCDF e SESCOOP/DF, onde puderam conhecer as ações do Programa “Agro+Pop”, executado com cooperativas da agricultura familiar do Distrito Federal.

Também vão conhecer a experiência exitosa da Central das Cooperativas de Agricultura Familiar do Distrito Federal e Ride – Central Unium Brasilia, em Planaltina, e a unidade produtora da Cooperativa de Agricultura Familiar Mista do Distrito Federal – Coopermista.

Cooperativas participantes

Participam do intercâmbio e visita técnica a Diretora do Ramo Agricultura Familiar da OCB, Fátima Maciel; a Presidente da Cooperativa Liberdade (Cooperativa Mista de Produtores Rurais das Comunidades Catuaba, Liberdade e Vista Alegre – Comprova); Janete do Nascimento Silva; o Presidente da Cooperativa Juruá Alimentos (Cooperativa de Produtores Rurais, Agricultores Familiares e Extrativistas do Juruá), Adauto Messias de Paula; a Presidente da Coopermix (Cooperativa dos Agricultores Familiares do Polo Geraldo Fleming de Rio Branco Acre), Elza Rodrigues da Silva; a Presidente da CooperFam (Cooperativa de Agricultura Familiar do Vale do Juruá), Maria Cordélia da Costa; o Presidente da COOPAF (Cooperativa de Produtores e Produtoras de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Polo Geraldo Fleming), Jonisete de Lima Mendes; o Presidente da COOPAFES (Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Vale do Baixo Acre), Antônio Werneck Cezar Castro; o Presidente da Cooperativa dos Produtores Orgânicos do Estado Do Acre – COOPROACRE (CoopQuixadá), Antonino Torres;

a Cooperada da Cooperativa Amigos Solidários (Cooperativa de Produção, Comercialização e Economia Solidária Amigos Solidários), Miriam Kerla Guimarães; o Cooperado da Cooperativa CooperViva (Cooperativa dos Agricultores Familiares Arvore Viva), Thiago Teles da Mota; o Diretor da Região Norte da UNISOL Brasil, Carlos Omar da Silva; o Presidente do Sistema OCB/SESCOOP/AC, Valdemiro Rocha; o gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB/AC, Rodrigo Forneck.