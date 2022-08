Com adesivaço no Parque da Maternidade, Nicolau Júnior abre campanha á reeleição para Aleac

A candidata do MDB ao governo do Acre, deputada federal Mara Rocha cumpri agenda na manhã de quinta-feira, 18, realizando caminhada na estrada do Calafate a partir das 8h e lança oficialmente sua candidatura em evento no buffer Afa Jardim. No Calafate, Mara irá visitar os comércios acompanhada dos candidatos a deputados estaduais e federais, além do seu candidato a vice-governador, Fernando Zamora.

No período da tarde, a partir das 15h, Mara estará reunida com os representantes do Sindicato dos Professores.

As 17h a equipe de sua campanha estará presente na praça do bairro São Francisco para realizar o adesivaço.

No período da noite, Mara estará reunida as 19h com todos os integrantes da sua coligação para o lançamento oficial das candidaturas majoritárias no buffer Afa Jardim.