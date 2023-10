Com a presença de Marcus, MBD realiza encontro na Regional do Purus e ato de filiação em Manoel Urbano

Com as presenças do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do presidente Estadual do MDB, Flaviano Melo, do deputado estadual Tanísio Sá, do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales e demais lideranças, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), realiza neste sábado, 28, no município de Manoel Urbano, o Encontro da Regional Purus que vai contar com participação de filiados e simpatizantes também de Santa Rosa do Purus e Sena Madureira.

Além de debates em torno do desenvolvimento da região, acontecerá um ato de filiação para a inserção de novos integrantes na sigla. Segundo o presidente Flaviano Melo, “esse é parte de um processo de fortalecimento do partido nos 22 municípios, estamos indo aos municípios, fazendo discussões sobre os desafios a serem enfrentados e incentivando o ingresso de novas lideranças, com processo de formação política com vistas ao pleito eleitoral de 2024”.

O MDB deverá lançar candidaturas majoritárias nos principais municípios do Acre, além de Rio Branco com Marcus Alexandre, a sigla deverá lançar nomes para concorrer as prefeituras nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Brasiléia, Manoel Urbano, entre outros.