Com a presença da deputada Mara Rocha, prefeito Sérgio Lopes realiza da 51° edição do Programa Saúde na Comunidade

Durante a gestão do prefeito Sérgio Lopes, a saúde do município de Epitaciolândia está cada vez melhor e mais capacitada para atender a população local, uma grande mudança aconteceu a partir do desenvolvimento do Programa Saúde na comunidade.

Nesta sexta-feira (23), o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, esteve na Unidade Básica de Saúde José Paulo de Souza, no bairro Aeroporto, acompanhando a realização da 51° edição do Programa Saúde na comunidade.

Na ocasião foi entregue para a comunidade, um aparelho de ultrassonografia que permanecerá na Unidade para atender toda a demanda da rede municipal.

Foi entregue também, um veículo camionete fruto de emenda da Parlamentar da deputada federal Mara Rocha, que esteve presente na 51° edição do Programa Saúde na comunidade onde recebeu das mãos do gestor uma placa de reconhecimento pela parceria e emendas alocadas para várias áreas do município.

Mara tem sido uma madrinha para o município de Epitaciolândia pelo fato de ter destinado emendas para as mais diversas áreas e ter sido uma parceiro na realização dos projetos desenvolvidos pela gestão de Sérgio Lopes.