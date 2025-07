Coleção “Respira Acre” é lançada na ExpoAcre destacando a biodiversidade e o talento de artesãos locais

Iniciativa da ApexBrasil valoriza a identidade amazônica por meio da moda, do design e da sustentabilidade – Foto: Assessoria

A força criativa da floresta amazônica ganhou destaque na noite deste domingo, 27 de julho, durante o lançamento oficial da coleção Respira Acre, no espaço do Sebrae, na ExpoAcre 2025. O evento reuniu autoridades, representantes institucionais, parceiros e o público em geral para celebrar um projeto que transforma a biodiversidade acreana em arte, moda e inovação.

Idealizado pela ApexBrasil e realizado pela Assintecal, com apoio do Sebrae, CICB, AZZAS 2154 e FUGA Couros, o projeto integra o programa Brazilian Materials, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A coleção é fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de 2024 com 15 grupos de artesãos de seis municípios: Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Brasileia, Xapuri e Epitaciolândia.

As peças — calçados, bolsas, biojoias e acessórios — utilizam materiais regionais e técnicas tradicionais, exaltando o saber ancestral e a diversidade cultural dos povos da Amazônia. A coleção já percorreu importantes vitrines nacionais, como o salão INSPIRAMAIS, a sede da Arezzo e a BF Show, em São Paulo, conquistando visibilidade e reconhecimento.

Durante a cerimônia, a artesã Rodney Paiva Ramos recebeu o livro “Respira Acre”, com o registro do legado construído no Estado, representando os participantes do projeto, e o diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado, também recebeu um exemplar em nome das instituições parceiras. Também participaram do lançamento a gerente de projetos do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Letícia Luft; a superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para o Couro, Caçados e Artefatos (Assintecal), Silvana Dilly; o gerente de Projetos do Sebrae, Aldemar Maciel, o vereador de Rio Branco, André Kamai.

Jorge Viana: “O Acre pode liderar a bioeconomia com identidade e floresta em pé”

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o impacto do projeto Respira Acre e a importância da economia criativa para o futuro do país:

“Esse é um momento muito importante: estamos escancarando as portas do Acre para o Brasil e o mundo. Todo mundo fala em bioeconomia, em valorizar a floresta, mas o Acre já faz isso há muito tempo. O projeto Respira Acre é uma prova viva disso — com artesãos de Cruzeiro do Sul a Xapuri, passando por Sena Madureira, que mostram que a floresta pode gerar desenvolvimento com identidade.”

“Quando o dono da Arezzo diz ‘eu quero essas biojoias do Acre nas minhas sandálias’, é sinal de que ganhamos o jogo. Isso aqui virou negócio. Tem peças maravilhosas nesta coleção, com potencial para conquistar o mercado de luxo — e já está conquistando. Mas agora é preciso ter escala. O trabalho da ApexBrasil junto ao Sebrae e à Assintecal mostra que quando a gente se une, o Acre aparece, e aparece bem. Onde eu estiver, o Acre estará junto.”

Arte indígena: cultura viva do Jordão na vitrine da ExpoAcre

A indígena Haweani Huni Kui, do município de Jordão, levou para a exposição peças produzidas em sua aldeia, representando a riqueza cultural dos povos originários:

“Trouxemos um pouco da nossa arte e da nossa cultura: pulseiras, tiaras, colares. Produzimos tudo no nosso território. Estar aqui é muito especial — é bonito ver nossa cultura indígena reconhecida e apresentada para tanta gente.”

Mulheres da floresta: sustentabilidade e empoderamento no Seringal Guanabara

A artesã Iranilce Lanes, presidente da Associação Nossa Senhora dos Seringueiros, do Ateliê Florescer (Reserva Extrativista Chico Mendes, Seringal Guanabara, em Brasileia), celebrou o alcance e o impacto social do projeto:

“Somos 20 mulheres e esta é a terceira vez que participamos. Já estivemos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Ver nossas matérias-primas — sementes, resíduos, elementos da floresta — estampadas em produtos de grandes marcas é a realização de um sonho.”

Ela também ressaltou o papel do projeto no fortalecimento das mulheres e das comunidades:

“Somos nós, mulheres, que primeiro sentimos os efeitos das mudanças climáticas. Apoios como o da ApexBrasil e do Sebrae nos dão visibilidade, geram renda e nos fortalecem. Quando damos as mãos para manter a floresta em pé, todos ganham.”

Uma experiência sensorial de moda, floresta e inovação

Após as falas, os convidados visitaram o espaço imersivo da exposição, onde puderam vivenciar a estética, os aromas e os sentidos que compõem a identidade da coleção. Cada peça traduz o pulsar da floresta, o talento dos artesãos e o potencial criativo do Acre.

Serviço

Exposição “Respira Acre”

Local: Espaço Sebrae – ExpoAcre

Quando: Durante toda a feira

Participação: Revezamento de 12 artesãs e artesãos apresentando seus produtos.