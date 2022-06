“Chega de desrespeito com a Amazônia”, diz Leo de Brito ao denunciar desmonte na Resex Chico Mendes

Nessa quarta-feira, a Deputada Federal Mara Rocha foi recebida para um café da manhã na Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Acre prestigiando a celebração do término dos trabalhos de campo da Demarcação da Linhas Médias das Enchentes Ordinários – LMEO dos Rios Federais no Estado do Acre.

Na oportunidade o Superintendente, Sangelo Rossano de Souza, agradeceu a presença da Parlamentar e os préstimos tanto dela quanto do Vice-governador, Major Rocha, pelo apoio logístico do trabalho de campo da equipe SPU no interior do Acre e Capital. Agradeceu ainda a todos os servidores e em especial ao Servidor Diego Menezes que irá atuar em outras frentes de trabalho em outros estados da Federação.

Mara Rocha agradeceu a acolhida na unidade e parabenizou ao Superintendente, relatou da alegria de encontrar uma equipe coesa, alegre e eficiente, pois quando esteve na sede da Secretária de Coordenação e Governança do Patrimônio União em Brasília, ouviu muitos elogios à unidade regional do Acre, ficou contente em saber que o Acre foi o 2° estado a realizar 100% da Demarcação da LMEO.