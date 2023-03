Centro de Apoio aos Deficientes Visuais do Estado, uma ação do mandato de Mara Rocha como deputada

A inauguração do Centro de Apoio aos Deficientes Visuais aconteceu ontem, mas o início dessa grande conquista foi em 2019, através da sensibilidade e olhar de Mara Rocha, ainda no seu primeiro ano do seu mandato como deputada federal.

Mara Rocha se reuniu com representantes dos deficientes visuais e assumiu o compromisso de indicar emenda para construção de um Centro de Apoio aos Deficientes Visuais, ligado à Secretaria de Estado da Educação, e ainda de trazer o atendimento aos deficientes visuais para a Estação Experimental, que era o local de origem, o que foi prontamente atendido pelo então secretário de Educação do Estado Mauro Sérgio Ferreira.

Em cumprimento ao seu segundo compromisso, Mara Rocha apresentou a emenda 40380013, no valor de R$ 2 milhões, junto ao FNDE, tendo como beneficiária a Secretária de Educação do Governo do Estado. Estes valores foram disponibilizados no começo de 2020, para que o Governo apresentasse o projeto e cumprisse as exigências para liberação dos recursos.

“A Construção do Centro de Apoio aos Deficientes Visuais tem o nosso DNA e é uma grande realização do meu mandato como deputada federal. Estou muito feliz, pois sei que essa conquista é fruto do nosso olhar e do nosso mandato de deputada federal para às causas das pessoas com deficiência, que tanto lutavam há tempos sem serem ouvidas, e que precisavam de um local digno e apropriado para suas atividades.

Em 2019, quando representantes dos deficientes visuais narraram as dificuldades enfrentadas e a grande importância que seria a construção desse espaço para melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, não relutamos e abraçamos junto com eles esse sonho, com verdade e comprometimento”, finalizou Mara Rocha.

