Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo sobre Política

Catedral de Nossa Senhora da Glória é iluminada marcando o lançamento da Campanha do Setembro Amarelo

Publicados

11 de setembro de 2025

Tudo sobre Política

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à Campanha Setembro Amarelo com um ato simbólico que iluminou a Catedral de Nossa Senhora da Glória com luzes amarelas. Houve ainda atividade física na Praça Orleir Cameli. O evento contou com a presença da vice-prefeita Delcimar Leite.

Setembro é um mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio, além de promover a saúde mental. O secretário de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da iniciativa. “O Setembro Amarelo é uma oportunidade valiosa para falarmos sobre saúde mental. Neste ano, em Cruzeiro do Sul, queremos enfatizar a valorização da vida, a prática de atividades físicas e a importância do bem-estar. É fundamental que as pessoas saibam que existe uma rede de apoio disponível, seja para questões simples como um dente dolorido, ou para momentos mais difíceis. Essa rede é o que buscamos promover”, afirmou Siqueira.

A psicóloga e coordenadora da saúde mental do município, Luziane Casimiro, também abordou as iniciativas programadas para o mês. “Ao longo deste mês, diversas atividades estão sendo realizadas. Todos os postos de saúde promovem palestras e rodas de conversa para discutir o tema do suicídio. Além disso, teremos eventos locais, como uma corrida no próximo sábado, para reforçar essa mensagem”, ressaltou Luziane.

Leia Também:  Aleac recebe mães atípicas e convocará audiência pública para garantir terapias a crianças com transtornos e síndromes

No sábado, 13, será realizada a corrida denominado “Pela Vida”, organizada pelo Grupo Amigos da Saúde. A concentração será no Igarapé Preto a partir das 5h30 da manhã com um percurso que varia de 5 a 10 km em direção ao Aeroporto e Deracre. Durante todo o mês, palestras estão sendo realizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde do município reforçando a importância do cuidado com a saúde mental.

“ O recado da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é que a vida importa e que nossos serviços de saúde, de esporte, educação, assistência social e tantos outros estão disponíveis para todos”, concluiu a vice prefeita,Delcimar Leite.

COMENTE ABAIXO:
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo sobre Política

Deputada Michelle Melo propõe salas sensoriais para crianças autistas e mais mulheres em concursos públicos

Publicados

17 horas atrás

em

10 de setembro de 2025

Por

Deputada Estadual Dra. Michelle Melo – Fotos: Railton Araújo

(Max Bienne Lima) – Na manhã desta quarta-feira (10), durante sessão na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Dra. Michelle Melo apresentou dois projetos de lei voltados a promover inclusão e igualdade no Estado.

O primeiro projeto propõe a instituição de salas sensoriais em órgãos públicos para atender crianças com transtorno do espectro autista (TEA), oferecendo um ambiente adequado e seguro, livre de estímulos que possam gerar desconforto.

O segundo projeto busca ampliar a participação feminina em concursos públicos, garantindo maior paridade e incentivando a convocação de mulheres para cargos em instituições como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

A deputada destacou que as propostas foram entregues por cidadãos que desejam contribuir para a construção de um Acre mais inclusivo e equitativo, reforçando seu compromisso com um mandato voltado para gente cuidando de gente.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Aleac recebe mães atípicas e convocará audiência pública para garantir terapias a crianças com transtornos e síndromes
Continue lendo

POLÍTICA

Política6 minutos atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política17 horas atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Política20 horas atrás

Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades

Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia3 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação2 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Educação7 dias atrás

Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar

(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...

CONCURSO

Concurso23 horas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso4 dias atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso7 dias atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Esporte6 dias atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Esporte7 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS