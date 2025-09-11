Tudo sobre Política
Catedral de Nossa Senhora da Glória é iluminada marcando o lançamento da Campanha do Setembro Amarelo
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à Campanha Setembro Amarelo com um ato simbólico que iluminou a Catedral de Nossa Senhora da Glória com luzes amarelas. Houve ainda atividade física na Praça Orleir Cameli. O evento contou com a presença da vice-prefeita Delcimar Leite.
Setembro é um mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio, além de promover a saúde mental. O secretário de Saúde, Marcelo Siqueira, destacou a importância da iniciativa. “O Setembro Amarelo é uma oportunidade valiosa para falarmos sobre saúde mental. Neste ano, em Cruzeiro do Sul, queremos enfatizar a valorização da vida, a prática de atividades físicas e a importância do bem-estar. É fundamental que as pessoas saibam que existe uma rede de apoio disponível, seja para questões simples como um dente dolorido, ou para momentos mais difíceis. Essa rede é o que buscamos promover”, afirmou Siqueira.
A psicóloga e coordenadora da saúde mental do município, Luziane Casimiro, também abordou as iniciativas programadas para o mês. “Ao longo deste mês, diversas atividades estão sendo realizadas. Todos os postos de saúde promovem palestras e rodas de conversa para discutir o tema do suicídio. Além disso, teremos eventos locais, como uma corrida no próximo sábado, para reforçar essa mensagem”, ressaltou Luziane.
No sábado, 13, será realizada a corrida denominado “Pela Vida”, organizada pelo Grupo Amigos da Saúde. A concentração será no Igarapé Preto a partir das 5h30 da manhã com um percurso que varia de 5 a 10 km em direção ao Aeroporto e Deracre. Durante todo o mês, palestras estão sendo realizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde do município reforçando a importância do cuidado com a saúde mental.
“ O recado da Prefeitura de Cruzeiro do Sul é que a vida importa e que nossos serviços de saúde, de esporte, educação, assistência social e tantos outros estão disponíveis para todos”, concluiu a vice prefeita,Delcimar Leite.
Deputada Michelle Melo propõe salas sensoriais para crianças autistas e mais mulheres em concursos públicos
Deputada Estadual Dra. Michelle Melo – Fotos: Railton Araújo
(Max Bienne Lima) – Na manhã desta quarta-feira (10), durante sessão na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Dra. Michelle Melo apresentou dois projetos de lei voltados a promover inclusão e igualdade no Estado.
O primeiro projeto propõe a instituição de salas sensoriais em órgãos públicos para atender crianças com transtorno do espectro autista (TEA), oferecendo um ambiente adequado e seguro, livre de estímulos que possam gerar desconforto.
O segundo projeto busca ampliar a participação feminina em concursos públicos, garantindo maior paridade e incentivando a convocação de mulheres para cargos em instituições como a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.
A deputada destacou que as propostas foram entregues por cidadãos que desejam contribuir para a construção de um Acre mais inclusivo e equitativo, reforçando seu compromisso com um mandato voltado para gente cuidando de gente.
